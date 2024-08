Spektakularne widowisko na finał Igrzysk w Paryżu

A z drugiej strony budzącej kontrowersje, krytykę i protesty. Zwłaszcza za jedną z inscenizowanych scen z udziałem drag queens, transpłciowej modelki i Dionizosa. Katolicy uznali ją za bluźnierczą parodię „Ostatniej wieczerzy” Leonarda da Vinci. Organizatorzy igrzysk przeprosili chrześcijan, którzy poczuli się urażeni. Thomas Jolly wyjaśniał, że jego inspiracje były zupełnie inne. Zapewniał, że u niego Dionizos przybywa do wspólnego stołu jako bóg ucztowania, wina i ojciec Sekwany. A Thierry Reboul dyrektor wykonawczy ceremonii, podkreślał, że nie było to nawiązanie do „Ostatniej Wieczerzy”, ale do holenderskiego XVII-wiecznego obrazu przedstawiającego greckich bogów olimpijskich

W każdym razie scenariusz Ceremonii Zamknięcia podobno wielokrotnie przeglądali, by nie doszło znów do jakichś kontrowersji. I Jolly o finałowym widowisku igrzysk mówi : -To bardzo wizualny, bardzo choreograficzny, bardzo akrobatyczny spektakl z operowym wymiarem, który tworzy wspaniały wizualny fresk i żegna sportowców z całego świata.

Niespodzianki: Tom Cruise i Taylor Swift?

I dodaje, że będzie to niezapomniane święto, oddające hołd przeszłości i otwierające się na przyszłość.

Szczegóły widowiska wciąż owiane są tajemnicą, co sprawia, że wszyscy zadają pytanie, jakie gwiazdy wystąpią w spektakularnym widowisku?

Według wielu mediów pojawi się gwiazda hollywoodzkiego kina Tom Cruise, znany z hitowych ról m.in. w „Mission: Impossible”, „Oczy szeroko zamknięte”, czy „Magnolia”. Na zakończenie igrzysk podobno przygotowuje kaskaderskie show.