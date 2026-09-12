Robert Lambert przed Vojens miał 10 punktów straty do liderującego Bartosza Zmarzlika.
Po kwalifikacjach rozgrywanych w formie sprintu, a więc punktowanych, Brady Kurtz zrównał się z Bartoszem Zmarzlikiem w klasyfikacji generalnej, a dodatkowo stratę do Polaka zmniejszył trzeci Robert Lambert. Runda w Vojens zapowiadała się więc pasjonująco. I choć w pierwszej serii mijanek nie było, to im później, tym się robiło ciekawiej.
Przy niemal ciągle padającym deszczu najlepiej radził sobie Lambert i reprezentant gospodarzy Leon Madsen. To oni po części zasadniczej zajmowali dwie pierwsze pozycje i uzyskali bezpośredni awans do finału. Dwóch pozostałych finalistów rozstrzygnąć miał półfinał (LCQ) i traf chciał, że do jednego wyścigu trafili Zmarzlik z Kurtzem. W fazie zasadniczej górą w bezpośrednim pojedynku był ten drugi.
Wcześniej jednak, w pierwszym półfinale, wystąpiło dwóch innych Polaków. Bieg został jednak przerwany po upadku Fredrika Lindgrena i Maxa Fricke'a. Oczekiwanie na powtórkę przeciągało się jednak z powodu coraz intensywniej padającego deszczu. W końcu organizatorzy zdecydowali o zakończeniu turnieju po fazie zasadniczej.
A to oznacza, że zwycięzcą Grand Prix w Vojens został Lambert i sensacyjnie to on objął teraz prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Przed ostatnią rundą Grand Prix, która odbędzie się za dwa tygodnie na Motoarenie w Toruniu, Brytyjczyk, który w polskiej lidze jeździ w barwach Pres Grupy Deweloperskiej Toruń, więc Motoarena jest jego „domowym” torem, ma punkt przewagi nad Zmarzlikiem i trzy punkty nad Kurtzem.
1. Robert Lambert (Wielka Brytania) 13 (2,2,3,3,3) – 20 punktów GP
2. Leon Madsen (Dania) 12 (3,3,2,1,3) – 18
3. Max Fricke (Australia) 10 (3,3,1,3,0) – 16
4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 10 (2,1,2,2,3) – 14
5. Bartosz Zmarzlik (Polska) 9 (3,0,3,2,1) – 12
6. Kacper Woryna (Polska) 9 (1,3,1,2,2) – 11
7. Brady Kurtz (Australia) 8 (0,2,2,3,1) – 10
8. Fredrik Lindgren (Szwecja) 8 (1,1,3,1,2) – 9
9. Patryk Dudek (Polska) 8 (3,1,2,1,1) – 8
10. Fredrik Jakobsen 7 (2,2,0,3,0) – 7
11. Jason Doyle (Australia) 7 (1,0,1,2,3) – 6
12. Andžejs Ļebedevs (Łotwa) 5 (w,3,0,0,2) – 5
13. Dominik Kubera (Polska) 5 (2,2,0,0,1) – 4
14. Anders Thomsen (Dania) 3 (w,0,3,d,w) – 3
15. Mikkel Andersen (Dania) 3 (1,2) – 2
16. Nazar Parnicki (Ukraina) 1 (0,0,0,1,0) – 1
17. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 1 (0,1,w,d,w)
18. Nicolai Heiselberg (Dania) 0 (0)
1. Lambert – 142
2. Zmarzlik – 141 pkt.
2. Kurtz – 139
4. Jepsen Jensen – 102
5. Madsen – 90
6. Dudek – 89
7. Woryna – 89
8. Fricke – 89
9. Doyle – 66
10. Ļebedevs – 65
11. Thomsen – 58
12. Jack Holder (Australia) – 55
13. Jan Kvěch (Czechy) – 52
14. Kubera – 35
15. Lindgren – 25
16. Parnicki – 21
17. Bewley – 18
18. Kai Huckenbeck (Niemcy) – 18
19. Maciej Janowski (Polska) – 11
20. Kim Nilsson (Szwecja) – 9
21. Tom Brennan (Wielka Brytania) – 7
22. Jakobsen – 7
22. Piotr Pawlicki (Polska) – 6
23. Norick Blödorn (Niemcy) – 4
24. Daniił Kołodinski (Łotwa) – 2
25. Andersen – 2
26. Adam Bednář (Czechy) – 1
27. Marcel Kowolik (Polska) – 1
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