Po kwalifikacjach rozgrywanych w formie sprintu, a więc punktowanych, Brady Kurtz zrównał się z Bartoszem Zmarzlikiem w klasyfikacji generalnej, a dodatkowo stratę do Polaka zmniejszył trzeci Robert Lambert. Runda w Vojens zapowiadała się więc pasjonująco. I choć w pierwszej serii mijanek nie było, to im później, tym się robiło ciekawiej.

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Przy niemal ciągle padającym deszczu najlepiej radził sobie Lambert i reprezentant gospodarzy Leon Madsen. To oni po części zasadniczej zajmowali dwie pierwsze pozycje i uzyskali bezpośredni awans do finału. Dwóch pozostałych finalistów rozstrzygnąć miał półfinał (LCQ) i traf chciał, że do jednego wyścigu trafili Zmarzlik z Kurtzem. W fazie zasadniczej górą w bezpośrednim pojedynku był ten drugi.

Wcześniej jednak, w pierwszym półfinale, wystąpiło dwóch innych Polaków. Bieg został jednak przerwany po upadku Fredrika Lindgrena i Maxa Fricke'a. Oczekiwanie na powtórkę przeciągało się jednak z powodu coraz intensywniej padającego deszczu. W końcu organizatorzy zdecydowali o zakończeniu turnieju po fazie zasadniczej.

A to oznacza, że zwycięzcą Grand Prix w Vojens został Lambert i sensacyjnie to on objął teraz prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Przed ostatnią rundą Grand Prix, która odbędzie się za dwa tygodnie na Motoarenie w Toruniu, Brytyjczyk, który w polskiej lidze jeździ w barwach Pres Grupy Deweloperskiej Toruń, więc Motoarena jest jego „domowym” torem, ma punkt przewagi nad Zmarzlikiem i trzy punkty nad Kurtzem.

Grand Prix Danii w Vojens Wyniki 1. Robert Lambert (Wielka Brytania) 13 (2,2,3,3,3) – 20 punktów GP

2. Leon Madsen (Dania) 12 (3,3,2,1,3) – 18

3. Max Fricke (Australia) 10 (3,3,1,3,0) – 16

4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 10 (2,1,2,2,3) – 14

5. Bartosz Zmarzlik (Polska) 9 (3,0,3,2,1) – 12

6. Kacper Woryna (Polska) 9 (1,3,1,2,2) – 11

7. Brady Kurtz (Australia) 8 (0,2,2,3,1) – 10

8. Fredrik Lindgren (Szwecja) 8 (1,1,3,1,2) – 9

9. Patryk Dudek (Polska) 8 (3,1,2,1,1) – 8

10. Fredrik Jakobsen 7 (2,2,0,3,0) – 7

11. Jason Doyle (Australia) 7 (1,0,1,2,3) – 6

12. Andžejs Ļebedevs (Łotwa) 5 (w,3,0,0,2) – 5

13. Dominik Kubera (Polska) 5 (2,2,0,0,1) – 4

14. Anders Thomsen (Dania) 3 (w,0,3,d,w) – 3

15. Mikkel Andersen (Dania) 3 (1,2) – 2

16. Nazar Parnicki (Ukraina) 1 (0,0,0,1,0) – 1

17. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 1 (0,1,w,d,w)

18. Nicolai Heiselberg (Dania) 0 (0)