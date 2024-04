Prawo występu w Nassau wywalczyło pięć polskich sztafet. Na zawody — oraz poprzedzający je obóz na Florydzie — pojadą m. in. Ewa Swoboda, Justyna Święty-Ersetic i Natalia Kaczmarek. Trener żeńskiej sztafety 4x400 metrów Aleksander Matusiński podkreśla, że wszystko w najbliższych tygodniach będzie podporządkowane właśnie wywalczeniu kwalifikacji olimpijskiej.

– Zawody na Bahamach traktujemy priorytetowo — mówi szkoleniowiec, którego podopieczne od 2017 roku zdobyły jedenaście medali igrzysk oraz mistrzostw świata i Europy w hali i na stadionie.

World Athletics Relays. Celem są kwalifikacje olimpijskie

Plan przygotowań jest precyzyjnie rozpisany. - Najpierw lecimy na dwutygodniowe zgrupowanie aklimatyzacyjne w Miami, aby przygotować się do startu w innej strefie czasowej i warunkach klimatycznych. Ośrodek, do którego się udajemy, wygląda imponująco. Mam nadzieję, że dobre warunku treningowe oraz logistycznie przyczynią się do sukcesów w Nassau - mówi Matusiński.

Cel jest jasny — to miejsce każdej ze sztafet w czołowej „czternastce” imprezy, co gwarantuje prawo występu w biegach rozstawnych podczas igrzysk w Paryżu.