27-latek już po wyruszeniu w trasę dzielił się swoimi zdjęciami z 2016 roku, na których widać rudego chłopaka w towarzystwie kolegów z piwem w dłoni. „Miałem problemy, żeby dotrzeć do wanny, a co dopiero przebiec maraton. Co za gość. Nikt inny - poza tobą - nie może decydować o twoich ograniczeniach” - pisał na Twitterze.

Cook wyjaśniał, że chce „zrobić jakąś różnicę” oraz spojrzeć z dystansu na swoje życie i je zmienić, bo miał w przeszłości problemy ze zdrowiem psychicznym oraz hazardem i alkoholizmem. Minął rok i został pierwszym człowiekiem, który przebiegł Afrykę. - Przez 352 dni nie widziałem rodziny ani dziewczyny, a moje ciało cierpiało - mówił.

Rabunek, napad z maczetami i kamica. Jak Russ Cook przebiegł Afrykę

Cook biegł przez góry, miasta, lasy oraz pustynie. Pierwsze poważne trudności pojawiły się po 64 dniach, gdy dwóch uzbrojonych Angolczyków zabrało Brytyjczykowi i towarzyszącemu mu Stanowi Gaskellowi aparaty fotograficzne, telefony, paszporty oraz gotówkę. Ofiarą kolejnej napaści mógł paść w Kongu, ale przed napastnikami uzbrojonymi w maczety uciekł do dżungli.

W połowie dystansu trafił do lekarza, który - z racji wyczerpania - zalecił mu, aby ograniczył dzienną liczbę pokonywanych kilometrów. Miał zatrucie pokarmowe i kamicę nerkową. Mówił, że „czuje się jak zombie”. Jego wyprawę mógł też zatrzymać brak wizy ale ostatecznie pokonał granicę dzielącą Algierię i Mauretanię - prawdopodobnie dlatego, że nagłośnił sprawę na Twitterze.