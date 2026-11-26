O podpisaniu umowy poinformował prezydent Gniezna, Michał Powałowski. „To ogromna szansa dla naszego miasta, czekają nas bowiem wielkie sportowe emocje, rywalizacja na najwyższym poziomie i możliwość oglądania na żywo światowej czołówki żużla, w tym takich zawodników jak Bartosz Zmarzlik czy Mateusz Cierniak” – napisał w mediach społecznościowych. I przekonuje, że dla Gniezna to „ogromna szansa promocyjna” oraz „impuls do dalszego rozwoju i unowocześniania miejskiej infrastruktury sportowej”. „Chcemy nie tylko gościć najlepszych, ale także czerpać z ich doświadczeń i wykorzystać je do budowania silnej przyszłości gnieźnieńskiego żużla” – dodał.

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Żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin przenoszą się do Gniezna na dwa sezony. Powodem jest planowana przebudowa stadionu w Lublinie. Remont lubelskiego obiektu według założeń ma się zakończyć w 2028 r.

Gniezno dzieli od Lublina ok. 500 km. Wcześniej Motor jako swój „dom” rozważał m.in. Tarnów. Tor w Gnieźnie wybrano ostatecznie dlatego, że – jak mówi prezes klubu, Jakub Kępa, „najlepiej i najszybciej będzie w stanie spełnić warunkowe wymagania PGE Ekstraligi”. – Nie zamierzam ukrywać, że była to trudna decyzja, a przed nami wymagający okres. Dlatego zależało nam na znalezieniu przychylnego, otwartego i dostrzegającego potencjał tego ruchu środowiska. Wierzę, że Gniezno przyjmie nas z entuzjazmem – powiedział.

Przed sezonem 2027 obiekt przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie przejdzie prace dostosowawcze, m.in. modernizację parku maszyn, wieżyczki sędziowskiej oraz stanowisk medialnych.

Nie wiadomo natomiast, czy w Gnieźnie będzie jeździł klub z... Gniezna. Start miejscowego Ultrapuru Omegi w sezonie 2027 nie jest jeszcze ostatecznie przesądzony. Klub zmagał się w tym roku z poważnymi problemami finansowymi, a jego strata wynosiła około 1,1 mln złotych. Włodarze zapewniają jednak, że aktywnie walczą o udział w Krajowej Lidze Żużlowej (KLŻ).

Podobne przeprowadzki jak Motoru miały miejsce w żużlowej lidze już wcześniej. Ostatnim głośnym przypadkiem były roczne występy Sparty Wrocław na stadionie na Golęcinie w Poznaniu. Przeprowadzka w 2016 r. była konieczna z powodu gruntownej przebudowy wrocławskiego Stadionu Olimpijskiego, przygotowywanego na igrzyska The World Games 2017.