Maciej Janowski wraca do Speedway Grand Prix.
W tym roku do rozdania są cztery „dzikie karty”. Pewniakami do nich wydawali się Daniel Bewley, Jack Holder i Fredrik Lindgren, którzy byli uczestnikami tegorocznego cyklu, ale z powodu kontuzji ominęła ich większość rund. Kto dostanie czwartą przepustkę – to było niewiadomą.
Ta zagadka została rozwiązana jako pierwsza. W poniedziałek w mediach społecznościowych i na stronie internetowej cyklu poinformowano, że „dziką kartę” na sezon 2027 otrzyma Maciej Janowski. Kapitan Betard Sparty Wrocław był w tym roku blisko wywalczenia awansu poprzez mistrzostwa Europy (SEC) – w klasyfikacji końcowej miał tylko o 1 punkt mniej od triumfatora, Duńczyka Leona Madsena. Janowski przebijał się także przez Grand Prix Challenge. Jego szanse w zawodach w Terenzano przekreśliła m.in. awaria motocykla w ostatnim wyścigu.
– To niezwykle ekscytujący moment. Kiedy wczoraj rano odebrałem telefon, to była naprawdę świetna wiadomość. Bardzo się cieszę się, że wracam i dostaję kolejną szansę w Speedway GP. Szykują się pasjonujące przygotowania do sezonu, co z pewnością zmotywuje mnie do jeszcze cięższej pracy – powiedział Janowski, cytowany na stronie Grand Prix.
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Dla Janowskiego, brązowego medalisty mistrzostw świata w 2022 r., będzie to powrót do Grand Prix po trzech latach przerwy. W przyszłorocznym cyklu wystąpi czterech Polaków – także aktualny wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, piąty w klasyfikacji za ten sezon Patryk Dudek oraz ósmy Kacper Woryna, który przepustkę zapewnił sobie poprzez Challenge.
1. Robert Lambert (Wielka Brytania) – mistrz świata
2. Bartosz Zmarzlik (Polska) – wicemistrz świata
3. Brady Kurtz (Australia) – II wicemistrz świata
4. Michael Jepsen Jensen (Dania) – awans za miejsce w klasyfikacji SGP 2026
5. Patryk Dudek (Polska) – awans za miejsce w klasyfikacji SGP 2026
6. Leon Madsen (Dania) – awans za miejsce w klasyfikacji SGP 2026
7. Max Fricke (Australia) – awans za miejsce w klasyfikacji SGP 2026
8. Rohan Tungate (Australia) - awans z GP Challenge
9. Kacper Woryna (Polska) - awans z GP Challenge
10. Kim Nilsson (Szwecja) - awans z GP Challenge
11. Andžejs Ļebedevs (Łotwa) - awans z GP Challenge
12. Maciej Janowski (Polska) – stała „dzika karta”
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