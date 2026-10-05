W tym roku do rozdania są cztery „dzikie karty”. Pewniakami do nich wydawali się Daniel Bewley, Jack Holder i Fredrik Lindgren, którzy byli uczestnikami tegorocznego cyklu, ale z powodu kontuzji ominęła ich większość rund. Kto dostanie czwartą przepustkę – to było niewiadomą.

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Ta zagadka została rozwiązana jako pierwsza. W poniedziałek w mediach społecznościowych i na stronie internetowej cyklu poinformowano, że „dziką kartę” na sezon 2027 otrzyma Maciej Janowski. Kapitan Betard Sparty Wrocław był w tym roku blisko wywalczenia awansu poprzez mistrzostwa Europy (SEC) – w klasyfikacji końcowej miał tylko o 1 punkt mniej od triumfatora, Duńczyka Leona Madsena. Janowski przebijał się także przez Grand Prix Challenge. Jego szanse w zawodach w Terenzano przekreśliła m.in. awaria motocykla w ostatnim wyścigu.

Maciej Janowski wraca do Speedway Grand Prix. „Naprawdę świetna wiadomość”

– To niezwykle ekscytujący moment. Kiedy wczoraj rano odebrałem telefon, to była naprawdę świetna wiadomość. Bardzo się cieszę się, że wracam i dostaję kolejną szansę w Speedway GP. Szykują się pasjonujące przygotowania do sezonu, co z pewnością zmotywuje mnie do jeszcze cięższej pracy – powiedział Janowski, cytowany na stronie Grand Prix.

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Dla Janowskiego, brązowego medalisty mistrzostw świata w 2022 r., będzie to powrót do Grand Prix po trzech latach przerwy. W przyszłorocznym cyklu wystąpi czterech Polaków – także aktualny wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, piąty w klasyfikacji za ten sezon Patryk Dudek oraz ósmy Kacper Woryna, który przepustkę zapewnił sobie poprzez Challenge.