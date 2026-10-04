Dwa tygodnie temu Torunianie wygrali aż 55:35, choć pojedynek do połowy był wyrównany – po ośmiu biegach było tylko 29:25. O okazałym zwycięstwie zdecydowała piorunująca, w wykonaniu gospodarzy, końcówka.
Okazała zaliczka stawiała obrońców tytułu w roli zdecydowanego faworyta przed rewanżem. Ekipa Pres Grupy Deweloperskiej Toruń, w składzie z m.in. nowym mistrzem świata Robertem Lambertem, nie zmarnowała tej szansy. Po 10. biegach prowadziła 32:28, co oznaczało, że ma już zapewnione mistrzostwo Polski. Zacięta walka o meczową wygraną toczyła się jednak do końca. Finalnie goście wygrali 46:44, dzięki zwycięstwu Lamberta w ostatnim biegu.
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Tegoroczny triumf to szósty w historii złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski klubu z Torunia, ale pierwsza udana obrona tytułu. Poprzednio „Anioły” wygrywały w latach 1986, 1990, 2001, 2008 i 2025. Sparta czeka na złoto od 2021 r. W czterech ostatnich latach trzykrotnie finiszowała na drugim miejscu.
W sobotę brązowe medale wywalczyli zawodnicy Orlen Oil Motoru Lublin, pokonując w rewanżowym spotkaniu Fogo Unię Leszno 56:34 po minimalnej porażce w pierwszym spotkaniu 44:46. Klub z Lublina, w którym od czterech sezonów jeździ Bartosz Zmarzlik, nie schodzi z podium od 2021 r,
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PGE Ekstraligę opuszcza Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. Do końca o utrzymanie walczyć musiała Gezet Stal Gorzów, która najpierw o mały włos nie zakwalifikowała się do play-offów, a później, o jeszcze cieńszy włos, z powodu kontuzji podstawowych zawodników nie spadła zamiast Włókniarza. W niedzielę Gorzowianie odrobili straty z pierwszego meczu barażowego z Hunters PSŻ Poznań i zachowali miejsce w najlepszej żużlowej lidze świata. Awans do niej z Metalkas 2. Ekstraligi wywalczyła Abramczyk Polonia Bydgoszcz.
Wrocław: Artiom Łaguta 16+1 (3,3,3,3,3,1*), Maciej Janowski 3 (2,1,0,0), Nikodem Mikołajczyk ns, Daniel Bewley 8+2 (0,2*,3,1,2*), Brady Kurtz 14 (2,2,2,3,3,2), Mikkel Andersen 3 (2,0,0,1), Marcel Kowolik 0 (0,0,0,0,0).
Toruń: Patryk Dudek 4+1 (1*,1,2,0), Robert Lambert 11+1 (1,3,1*,3,3), Norick Bloedern 6 (2,1,1,2), Mikkel Michelsen 7 (1,0,3,2,1), Emil Sajfutdinow 8+1 (3,2,2,1*,0), Antoni Kawczyński 7+1 (3,3,1*,0), Mikołaj Duchiński 3+1 (1,0,2*), Bartosz Derek ns.
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