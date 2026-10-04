Dwa tygodnie temu Torunianie wygrali aż 55:35, choć pojedynek do połowy był wyrównany – po ośmiu biegach było tylko 29:25. O okazałym zwycięstwie zdecydowała piorunująca, w wykonaniu gospodarzy, końcówka.

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Okazała zaliczka stawiała obrońców tytułu w roli zdecydowanego faworyta przed rewanżem. Ekipa Pres Grupy Deweloperskiej Toruń, w składzie z m.in. nowym mistrzem świata Robertem Lambertem, nie zmarnowała tej szansy. Po 10. biegach prowadziła 32:28, co oznaczało, że ma już zapewnione mistrzostwo Polski. Zacięta walka o meczową wygraną toczyła się jednak do końca. Finalnie goście wygrali 46:44, dzięki zwycięstwu Lamberta w ostatnim biegu.

Czytaj więcej żużel Bartosz Zmarzlik zdetronizowany. Robert Lambert zwycięzcą Grand Prix 2026 Robert Lambert wygrał finałową rundę Speedway Grand Prix w Toruniu i wywalczył złoty medal indywidualnych mistrzostw świata. Tytuł odebrał Bartoszo...

Tegoroczny triumf to szósty w historii złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski klubu z Torunia, ale pierwsza udana obrona tytułu. Poprzednio „Anioły” wygrywały w latach 1986, 1990, 2001, 2008 i 2025. Sparta czeka na złoto od 2021 r. W czterech ostatnich latach trzykrotnie finiszowała na drugim miejscu.

PGE Ekstraliga: Brąz dla Motoru Lublin, Stal Gorzów z utrzymaniem

W sobotę brązowe medale wywalczyli zawodnicy Orlen Oil Motoru Lublin, pokonując w rewanżowym spotkaniu Fogo Unię Leszno 56:34 po minimalnej porażce w pierwszym spotkaniu 44:46. Klub z Lublina, w którym od czterech sezonów jeździ Bartosz Zmarzlik, nie schodzi z podium od 2021 r,

Polski wioślarz, wicemistrz olimpijski z Pekinu Paweł Rańda przed meczem zapalil wyremontowany znicz olimpijski na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Foto: PAP/ Maciej Kulczyński

PGE Ekstraligę opuszcza Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. Do końca o utrzymanie walczyć musiała Gezet Stal Gorzów, która najpierw o mały włos nie zakwalifikowała się do play-offów, a później, o jeszcze cieńszy włos, z powodu kontuzji podstawowych zawodników nie spadła zamiast Włókniarza. W niedzielę Gorzowianie odrobili straty z pierwszego meczu barażowego z Hunters PSŻ Poznań i zachowali miejsce w najlepszej żużlowej lidze świata. Awans do niej z Metalkas 2. Ekstraligi wywalczyła Abramczyk Polonia Bydgoszcz.