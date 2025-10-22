Reklama

Znany polski żużlowiec zatrzymany przez prokuraturę. Usłyszał zarzuty

Szymon W., indywidualny mistrz Polski z 2017 roku, były uczestnik cyklu Grand Prix został zatrzymany – poinformowała Prokuratura Krajowa. Żużlowiec usłyszał zarzuty dotyczące wyłudzeń podatku VAT.

Publikacja: 22.10.2025 11:07

Szymon W. (kask żółty) w barażowym meczu o miejsce w PGE Ekstralidze ze Stalą Gorzów

Szymon W. (kask żółty) w barażowym meczu o miejsce w PGE Ekstralidze ze Stalą Gorzów

Foto: PAP/Lech Muszyński

Jakub Mikulski

– Mogę potwierdzić, że pan Szymon W. został zatrzymany do jednej ze spraw prowadzonych przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie – przekazała w rozmowie z Interią rzeczniczka Prokuratury Krajowej, Katarzyna Calów-Jaszewska.

– Prokurator przedstawił Szymonowi W. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.) oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami potwierdzającymi nieprawdę, co doprowadziło do uszczuplenia należności publicznoprawnych (podatku VAT) – poinformowała rzeczniczka. Wskazała, że żużlowiec został przesłuchany w charakterze podejrzanego. – Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Po czynnościach Szymon W. został zwolniony – dodała Calów-Jaszewska, zaznaczając, że „jest to jeden z wielu podejrzanych występujących w tym postępowaniu”.

Czytaj więcej

Tai Woffinden
Moto
Kontrowersje wokół „dzikich kart” w Grand Prix 2026. Wraca Tai Woffinden

Szymon W. to wychowanek Polonii Bydgoszcz, indywidualny mistrz Polski z 2017 r., stały uczestnik cyklu Grand Prix w 2024 r. i wielokrotny reprezentant kraju. Z reprezentacją Polski zdobył srebrny medal w turnieju Speedway of Nations w 2020 r.. 

W polskiej lidze do 2015 r. występował w Bydgoszczy, by następnie na dwa lata przenieść się do Sparty Wrocław. Po niespodziewanym wywalczeniu w 2017 r. złota IMP na zawodach w Gorzowie Wielkopolskim, związał się z tamtejszą Stalą. W jej barwach jeździł do 2024 r.. Przed sezonem 2025, gdy głośno zrobiło się o problemach finansowych gorzowskiego klubu, przeniósł się do Polonii, jeżdżącej w Metalkas 2. Ekstralidze. Z Polonią awansował do barażów o awans, ale bydgoszczanie w dwumeczu okazali się słabsi od siódmej drużyny PGE Ekstraligi – Stali. 

Na początku października Prokuratura Krajowa informowała o innym postępowaniu dotyczącym środowiska żużlowego – zatrzymaniu dziesięciu osób, w tym byłego prezesa Fogo Unii Leszno, Piotra R. W tamtej sprawie chodziło o działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem odpadami oraz przestępstwami skarbowymi związanymi z podatkiem VAT i CIT.

Źródło: rp.pl

Żużel

