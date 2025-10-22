Znany polski żużlowiec zatrzymany przez prokuraturę. Usłyszał zarzuty

– Mogę potwierdzić, że pan Szymon W. został zatrzymany do jednej ze spraw prowadzonych przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie – przekazała w rozmowie z Interią rzeczniczka Prokuratury Krajowej, Katarzyna Calów-Jaszewska.

– Prokurator przedstawił Szymonowi W. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.) oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami potwierdzającymi nieprawdę, co doprowadziło do uszczuplenia należności publicznoprawnych (podatku VAT) – poinformowała rzeczniczka. Wskazała, że żużlowiec został przesłuchany w charakterze podejrzanego. – Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Po czynnościach Szymon W. został zwolniony – dodała Calów-Jaszewska, zaznaczając, że „jest to jeden z wielu podejrzanych występujących w tym postępowaniu”.

Szymon W. to wychowanek Polonii Bydgoszcz, indywidualny mistrz Polski z 2017 r., stały uczestnik cyklu Grand Prix w 2024 r. i wielokrotny reprezentant kraju. Z reprezentacją Polski zdobył srebrny medal w turnieju Speedway of Nations w 2020 r..

W polskiej lidze do 2015 r. występował w Bydgoszczy, by następnie na dwa lata przenieść się do Sparty Wrocław. Po niespodziewanym wywalczeniu w 2017 r. złota IMP na zawodach w Gorzowie Wielkopolskim, związał się z tamtejszą Stalą. W jej barwach jeździł do 2024 r.. Przed sezonem 2025, gdy głośno zrobiło się o problemach finansowych gorzowskiego klubu, przeniósł się do Polonii, jeżdżącej w Metalkas 2. Ekstralidze. Z Polonią awansował do barażów o awans, ale bydgoszczanie w dwumeczu okazali się słabsi od siódmej drużyny PGE Ekstraligi – Stali.