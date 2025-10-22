Znany polski żużlowiec zatrzymany przez prokuraturę. Usłyszał zarzuty

Aktualizacja: 22.10.2025 11:20 Publikacja: 22.10.2025 11:07
Szymon W. (kask żółty) w barażowym meczu o miejsce w PGE Ekstralidze ze Stalą Gorzów
Foto: PAP/Lech Muszyński
– Mogę potwierdzić, że pan Szymon W. został zatrzymany do jednej ze spraw prowadzonych przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie – przekazała w rozmowie z Interią rzeczniczka Prokuratury Krajowej, Katarzyna Calów-Jaszewska.
– Prokurator przedstawił Szymonowi W. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.) oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami potwierdzającymi nieprawdę, co doprowadziło do uszczuplenia należności publicznoprawnych (podatku VAT) – poinformowała rzeczniczka. Wskazała, że żużlowiec został przesłuchany w charakterze podejrzanego. – Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Po czynnościach Szymon W. został zwolniony – dodała Calów-Jaszewska, zaznaczając, że „jest to jeden z wielu podejrzanych występujących w tym postępowaniu”.
Czytaj więcej
Wydawało się, że trudno będzie przebić kontrowersje związane z rozdaniem tzw. stałych dzikich kar...
Szymon W. to wychowanek Polonii Bydgoszcz, indywidualny mistrz Polski z 2017 r., stały uczestnik cyklu Grand Prix w 2024 r. i wielokrotny reprezentant kraju. Z reprezentacją Polski zdobył srebrny medal w turnieju Speedway of Nations w 2020 r..
W polskiej lidze do 2015 r. występował w Bydgoszczy, by następnie na dwa lata przenieść się do Sparty Wrocław. Po niespodziewanym wywalczeniu w 2017 r. złota IMP na zawodach w Gorzowie Wielkopolskim, związał się z tamtejszą Stalą. W jej barwach jeździł do 2024 r.. Przed sezonem 2025, gdy głośno zrobiło się o problemach finansowych gorzowskiego klubu, przeniósł się do Polonii, jeżdżącej w Metalkas 2. Ekstralidze. Z Polonią awansował do barażów o awans, ale bydgoszczanie w dwumeczu okazali się słabsi od siódmej drużyny PGE Ekstraligi – Stali.
Na początku października Prokuratura Krajowa informowała o innym postępowaniu dotyczącym środowiska żużlowego – zatrzymaniu dziesięciu osób, w tym byłego prezesa Fogo Unii Leszno, Piotra R. W tamtej sprawie chodziło o działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem odpadami oraz przestępstwami skarbowymi związanymi z podatkiem VAT i CIT.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Mogę potwierdzić, że pan Szymon W. został zatrzymany do jednej ze spraw prowadzonych przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie – przekazała w rozmowie z Interią rzeczniczka Prokuratury Krajowej, Katarzyna Calów-Jaszewska.
– Prokurator przedstawił Szymonowi W. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.) oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami potwierdzającymi nieprawdę, co doprowadziło do uszczuplenia należności publicznoprawnych (podatku VAT) – poinformowała rzeczniczka. Wskazała, że żużlowiec został przesłuchany w charakterze podejrzanego. – Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Po czynnościach Szymon W. został zwolniony – dodała Calów-Jaszewska, zaznaczając, że „jest to jeden z wielu podejrzanych występujących w tym postępowaniu”.
Wydawało się, że trudno będzie przebić kontrowersje związane z rozdaniem tzw. stałych dzikich kart w Speedway Gr...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Orlen Oil Motor Lublin nie obroni mistrzostwa Polski. Po 17 latach tytuł najlepszej drużyny PGE Ekstraligi wraca...
W niedzielę 28 września w Lublinie poznamy żużlowego mistrza Polski sezonu 2025. Orlen Oil Motor Lublin podejmie...
Bartosz Zmarzlik obronił przewagę nad Bradym Kurtzem i po raz szósty w karierze został indywidualnym mistrzem św...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Przed ostatnią rundą Speedway Grand Prix Bartosz Zmarzlik ma tylko trzy punkty przewagi w klasyfikacji generalne...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas