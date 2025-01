Finał Drużynowego Pucharu Świata na żużlu w 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie

– Od dawna chcieliśmy sprowadzić to wielkie wydarzenie na PGE Narodowy. Teraz nam się to udało i w 2026 roku będziemy gospodarzem Drużynowego Pucharu Świata FIM na PGE Narodowym. Polscy kibice kochają te zawody – powiedział prezes Polskiego Związku Motorowego, Michał Sikora, podkreślając wagę tego wydarzenia.



Drużynowy Puchar Świata, niegdyś rozgrywany rokrocznie, obecnie organizowany jest co trzy lata. Ostatnią edycję w 2023 roku wygrali Biało-Czerwoni, wyprzedzając we Wrocławiu Wielką Brytanię i Danię. W latach, kiedy nie odbywa się DPŚ, Międzynarodowa Federacja Motocyklowa organizuje zawody Speedway of Nations. Od DPŚ różnią się tym, że rozgrywane są w trzyosobowych, a nie pięcioosobowych składach. SoN Polacy nie wygrali jeszcze nigdy. W DPŚ zwyciężyli dziewięć razy, na 18 rozegranych edycji.



W przekazanym mediom komunikacie FIM nie wspomina, gdzie zostaną rozegrane półfinały i baraż DPŚ. W przeszłości bywało, że cały puchar rozgrywany był na jednym obiekcie, ale jest mało prawdopodobne, by miało tak być w przypadku PGE Narodowego.



Co dalej ze Speedway Grand Prix na PGE Narodowym. Jest decyzja

Drużynowy Puchar Świata nigdy wcześniej nie był rozgrywany na torze czasowym. Teraz trafi na PGE Narodowy, który w tegorocznym kalendarzu Grand Prix pozostał jako jedyny wielotysięcznik. Gdy Warner Bros. Discovery Sports, promotor cyklu, odchodzi od budowania torów na wielkich stadionach, wracając do obiektów stricte żużlowych, Jean-Baptiste Ley, dyrektor ds. wydarzeń sportowych w WBD Sports, zwraca uwagę na prestiż, jaki niesie ze sobą lokalizacja przyszłorocznych zawodów. – Wiemy, że kibice byli podekscytowani, gdy Drużynowy Puchar Świata FIM powrócił w 2023 roku, ale przeniesienie go na PGE Narodowy wynosi te zawody na zupełnie nowy poziom. Zawodnicy nie mogą mieć większej motywacji, by dostać się do swoich drużyn narodowych i wziąć udział w finale FIM SWC na jednej z najbardziej ikonicznych aren Europy – powiedział.