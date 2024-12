Tak będzie hartować się Stal. W Gorzowie mają plan naprawczy, czekają na ruch miasta

Życzliwie na plan patrzą władze ligi. „Stal Gorzów spłaciła swoje zobowiązania licencyjne. A pozostałe zamieściła w programie naprawczym. I jeśli Radni z Gorzowa pochylą się nad nim z dobrą wolą to Stal będzie miała najgorsze za sobą” – napisał w mediach społecznościowych Wojciech Stępniewski, prezes spółki Ekstraliga Żużlowa. Ale i ostrzegł: „jeśli nie to Prezes Wróbel nie będzie miał wyjścia innego niż upadłość”.

Ile zarabiają żużlowcy Stali Gorzów

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów jest w Gorzowie to, ile zarabiali żużlowcy. Z miejskiego audytu wynika, że w ostatnim roku na kontrakty zawodników wydano ponad 13 mln zł, 17 proc. więcej, niż sezon wcześniej. Ponad 3,5 mln zł zarobił Martin Vaculik, nieco poniżej tej kwoty – Anders Thomsen.

6,5 mln zł dostaje rocznie klub PGE Ekstraligi z tytułu praw telewizyjnych

To jednak gwiazdy. Tymczasem wynagrodzenie dla 18-letniego Oskara Palucha to prawie 1,8 mln zł. Choć syn legendy klubu, Piotra Palucha to obiecujący junior, kwota budzi mieszane reakcje – z jednej strony świadczy o potencjale zawodnika, z drugiej jest symbolem problemów finansowych klubu.

Kłopoty Stali to tylko jeden, choć efektowny, przykład, jak rywalizacja między żużlowymi klubami o najlepszych zawodników doprowadziła do niekontrolowanego wzrostu wydatków na kontrakty, co znacząco obciąża budżety. Wszystko przy rekordowym kontrakcie telewizyjnym. Już ten na lata 2022-2025 opiewa na 242 mln zł. Od 2026 roku przez trzy lata Canal+ będzie płacił 71,5 mln zł rocznie.

Co dobiło Stal Gorzów? Audyt wykazał błędy

Część komentatorów już wcześniej ostrzegała, że głównymi beneficjentami tych umów będą żużlowcy. W praktyce jednak przelewy miały być uzależnione od spełnienia wielu warunków, w tym dotyczących szkolenia. Tymczasem coraz silniejsze są głosy wzywające do likwidacji Ekstraligi U24. Zdaniem Przemysława Termińskiego rozgrywki te to koszt dwóch milionów złotych, a „gigantyczna kwota w żaden sposób nie przekłada się jednak na rozwój żużla”. Według audytorów Stali koszty szkolenia w klubie wyniosły prawie 2,2 mln zł, o 63 proc. więcej, niż rok wcześniej.