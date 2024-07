– To był dzień graniczny, w którym pękło moje niebo. Zamknęło się całe moje dotychczasowe życie, zawalił się cały świat, wszystkie życiowe oraz sportowe plany i marzenia. Otworzyła się inna rzeczywistość, której nie znałem i której się nie spodziewałem. Ale wtedy, kiedy wydarzył się mój tragiczny wypadek, jeszcze o tym nie wiedziałem. I długo po tym dramatycznym zdarzeniu żyłem nadziejami, na powrót do dawnej rzeczywistości. Nadziejami, które nie mogły się niestety spełnić i musiałem zamienić motocykl na wózek inwalidzki – wspominał Nowak w książce z cyklu „Asy żużlowych torów” autorstwa Roberta Nogi.



Z żużlem nie zerwał. Został trenerem, zajmując się przede wszystkim kształceniem żużlowego narybku. Propagował budowę torów do miniżużla, stając się ikoną tej odmiany speedwaya dla najmłodszych. – Było jednak trudno, bo wiele dzieci, ze względu na rodziców, rezygnowało z treningów w mojej akademii żużlowej. Ludzie patrzyli na mnie, widzieli wózek inwalidzki i pytali siebie: „Czy on chce uczyć dzieci? One mogą skończyć jak on” – opowiadał ze smutkiem kilka lat temu w programie „The Power of Sport” na antenie Eurosportu.

To właśnie Bogusław Nowak był pierwszym trenerem Bartosza Zmarzlika, czterokrotnego mistrza świata na żużlu. Historię ich poznania szkoleniowiec wspominał po latach bardzo dokładnie. Sześcioletni Zmarzlik najpierw przypadkiem trafił w Barlinku na piknik, na którym swoje umiejętności prezentowali m.in. miniżużlowcy. – Te nasze wyścigi obserwował mały chłopiec, widziałem, że oczy zrobiły mu się wielkie.. Podszedł do mnie i zapytał, czy on także mógłby spróbować. Po dwóch dniach, we wtorek zjawił się na zajęciach, z całą rodziną: mamą, tatą i starszym bratem Pawłem. Tego dnia, z tego co pamiętam, jeszcze nie jeździli, nie mieli sprzętu. Ale udało się szybko sprowadzić dwa motocykle do mini-żużla z Danii. I tak się rozpoczęła przygoda ze sportem przyszłego mistrza świata. Bartek miał wtedy sześć lat i przez następne siedem trenował i startował w mojej szkółce – mówił Nowak Robertowi Nodze.



Spod ręki Bogusława Nowaka wyszedł jednak nie tylko Zmarzlik, a wielu gorzowskich żużlowców. Trener miał swój udział w początkach kariery m.in. Piotra Śwista czy Krzysztofa Cegielskiego. Ważne dla niego było jednak nie tylko to, jak jego podopieczni uczą się jazdy na torze, ale i w szkole. Jego wychowankowie wielokrotnie wspominali, że organizował konkurs świadectw z nagrodami.



Gdy w 2022 roku Nowak zbierał pieniądze na nowy wózek inwalidzki, nie ukrywając, że z racji wieku coraz trudniej jest mu się poruszać, temat szybko zamknął sam Zmarzlik, dzwoniąc do trenera. – Zapytał mnie: „Trenerze, słyszałem, że ma pan potrzeby i zbiera na wózek. Ile on kosztuje?” Odpowiedziałem, że 25 tysięcy złotych, na co Bartek mi odpowiedział: „Proszę już nie zbierać, ja panu ufunduję ten wózek” – relacjonował szkoleniowiec w rozmowie z „Echem Gorzowa”.

– Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem spełnionym trenerem, skoro udało mi się wychować takiego mistrza, jak Bartek, który jest nie tylko wspaniałym sportowcem, ale i człowiekiem – mówił wówczas Bogusław Nowak.