Skandal w PGE Ekstralidze. Sędzia ogłosił obustronny walkower

Spotkanie, przeniesione z 19 maja, miało się rozpocząć we wtorek o godz. 18.00. W pierwotnym terminie odjechanie meczu uniemożliwiły warunki pogodowe. Przy drugim podejściu również opady deszczu pokrzyżowały plany, chociaż na torze rozłożona była plandeka ochronna. Arbiter spotkania zdecydował o przełożeniu godziny rozpoczęcia meczu aż do ustania opadów. To nastąpiło kwadrans po godz. 19.00. Wtedy na torze pojawiły się ekipy techniczne, które ściągnęły plandekę i przy pomocy specjalistycznego sprzętu starały się ubić i wyrównać tor.



Próba toru miała rozpocząć się o godz. 20.30. Ostatecznie udało się to dopiero po 21.00, ale wzięło w niej udział tylko dwóch zawodników gospodarzy. Drużyna z Grudziądza odmówiła wyjechania na tor, z powodu zastrzeżeń co do jego stanu.

PGE Ekstraliga. Obustronny walkower w meczu Stal Gorzów — GKM Grudziądz

- Tor jest delikatnie wymagający. Dobrze mi się jechało, ale nie wiem, jak to będzie w czterech, bo jechałem sam. Są takie miejsca, że jest twardo i nagle jest przyczepnie. Krawężnik jest "plastelinowy". Myślę, że dobrze się jechało, motocykla mi nie stawiało — mówił po zjechaniu z próby toru Jakub Miśkowiak ze Stali Gorzów, w rozmowie z Canal+ Sport. Jego klubowy kolega Szymon Woźniak podkreślał z kolei, że jest "różnica między próbą toru samemu, a ściganiem się w czterech, tym bardziej gdzie newralgicznym miejscem niestety jest wejście w pierwszy łuk". - Tam najwięcej tej wody podciekło pod plandekę i to jest fragment bardzo przyczepny. Można odnieść wrażenie, że jechaliśmy z Kubą płynnie, ale tak naprawdę omijaliśmy ten newralgiczny punkt, bo musieliśmy go omijać. Jeździliśmy z najazdu, nie jechaliśmy ze startu. W sytuacji, w której wystartujemy w czterech spod taśmy, zawodnik z pierwszego pola może mieć duże problemy ze złożeniem się w łuk - powiedział jeden z liderów Stali.



Po próbie toru kibice na decyzję sędziego musieli czekać kolejne kilkadziesiąt minut. Tuż przed godz. 22.00 arbiter spotkania Michał Sasień poinformował przed kamerą Canal+ Sport, że mecz nie zostanie rozegrany i ogłosił obustronny walkower. - Tor oceniłem jako trudny, aczkolwiek regulaminowy. W mojej ocenie i z tego co wiem w ocenie zawodników był on regulaminowy, ale trudny. (...) Po próbie toru rozmawiałem też z kapitanami drużyn, rozmawiałem też z Szymkiem Woźniakiem, który uczestniczył w próbie toru i który potwierdził, że tor jest generalnie trudny, aczkolwiek z jazdą nie miał problemów. Jakub Miśkowiak też to potwierdził. Minęło 10-15 minut, po czym okazało się, że jednak obie drużyny zgodnie zaczęły twierdzić, iż tor jest niebezpieczny i że odmawiają - z naciskiem na odmawiają - jazdy w dzisiejszym meczu. Poprosiłem o oświadczenia o tym na piśmie. W związku z tym zostaje podjęta decyzja o obustronnym walkowerze — tłumaczył, wywołując konsternację nawet u rozmawiającego z nim reportera.