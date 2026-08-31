6:4, 4:6, 6:1, 6:1 – taki wynik dał Hubertowi Hurkaczowi awans do drugiej rundy US Open. Kontuzjowany Damir Dzumhur tylko w dwóch pierwszych setach stawiał twarde warunki Polakowi, dwa kolejne oddał, walcząc nie tylko z Hurkaczem, ale i z kontuzją.

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Hurkacz nigdy nie przebrnął w Nowym Jorku drugiej rundy, a z Dzumhurem przegrywał już 1:4. Zerwał się jednak do walki, wygrał pięć kolejnych gemów i wyszedł na prowadzenie. W drugiej partii Polak znów musiał gonić wynik, ale tym razem bez powodzenia. Odpowiedź Hurkacza była jednak piorunująca i zamknął mecz w czterech setach. Zdążył przed nadejściem deszczu i może czekać na swojego następnego przeciwnika. Poprzeczka idzie mocno w górę. Teraz zmierzy się z rozstawionym z nr 8 Amerykaninem Benem Sheltonem lub z Holendrem Tallonem Griekspoorem (na kort wyszli w nocy).

Maja Chwalińska – Taylor Townsend. Pierwsza polska porażka w US Open

Kto interesuje się tenisem, musiał czekać na ten mecz z obawami. Wprawdzie Townsend to specjalistka od debla – trzykrotna mistrzyni Wielkiego Szlema w grze podwójnej i wiceliderka rankingu – ale niedawno, podczas Wimbledonu, napsuła krwi Idze Świątek, a w poniedziałkowy wieczór o jej sile przekonała się niestety Chwalińska.

Townsend najlepsze wyniki w singlowej rywalizacji wielkoszlemowej osiągała właśnie przed własną publicznością w Nowym Jorku. W 2019 i 2025 r. dotarła tu do czwartej rundy.

Chwalińska nigdy wcześniej nie grała w turnieju głównym US Open, ale sukces w Roland Garros otworzył przed nią drzwi na salony. Na razie nie skorzystała jednak z przywileju, jaki daje jej rozstawienie.

O ile w Londynie miała wyjątkowego pecha – przegrała nie tyle z mało znaną przeciwniczką z Tajlandii, co z kontuzją – to już w Nowym Jorku zderzyła się z siłą reprezentantki gospodarzy. Kilka dobrych momentów to było za mało, by pokonać solidną Townsend. Po godzinie i 18 minutach Maja pożegnała się z US Open. To był bolesny debiut na nowojorskich kortach, walkę zdołała nawiązać tylko w drugim secie.

– Mam takie motto: wyglądasz dobrze, czujesz się dobrze, grasz dobrze. Kiedy jestem odpowiednio przygotowana, to mogę pokonać każdego – opowiadała Amerykanka, która nie ukrywała, że z niecierpliwością czekała na US Open.

Dla Chwalińskiej, która po sukcesie w Paryżu wygrała tylko jeden z pięciu meczów, szybkie odpadnięcie z US Open może mieć konsekwencje w rankingu WTA (dziś jest 22.).