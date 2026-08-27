Iga Świątek przyleciała do Nowego Jorku jako jedna z faworytek. Nic dziwnego, skoro niedawno wygrała pierwszy turniej od blisko roku (w Toronto), a w kolejnym (Cincinnati) dotarła do półfinału.

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Teraz pora na US Open. Sukces w Nowym Jorku może przybliżyć ją do udziału w WTA Finals. Los był dla niej łaskawy. Na początek zmierzy się z Chinką Xiyu Wang (82. WTA). Na pierwszą silną rywalkę może trafić dopiero w czwartej rundzie (Szwajcarka Belinda Bencic lub Amerykanka Madison Keys). Ćwierćfinał to potencjalne starcie z Japonką Naomi Osaką czy z Kazaszką Jeleną Rybakiną, która chciałaby zrzucić z pozycji liderki światowego rankingu Arynę Sabalenkę. Półfinał to z kolei możliwy pojedynek z Amerykanką Coco Gauff, Rosjanką Mirrą Andriejewą czy Łotyszką Jeleną Ostapenko.

US Open. Z kim zagrają Chwalińska, Fręch, Linette, Hurkacz i Majchrzak?

Mniej szczęścia miały Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Pierwszą czeka pojedynek z utytułowaną deblistką, Amerykanką Taylor Townsend (95.), druga zmierzy się z jej rodaczką, 18-letnią Ivą Jović (14.). Magda Linette spotka się natomiast z jedną z kwalifikantek. Jeśli wygra, już w drugiej rundzie może wpaść na Fręch.

Przeciwników poznali też panowie. Hubert Hurkacz rozpocznie turniej meczem z Bośniakiem Damirem Dzumhurem (103. ATP), a Kamil Majchrzak – z Serbem Hamadem Medjedoviciem (78.).

US Open rusza w niedzielę i potrwa do 13 września. Tytułów bronią Białorusinka Aryna Sabalenka i Hiszpan Carlos Alcaraz.

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