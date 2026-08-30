Kamil Majchrzak
Od ostatniego triumfu Igi w Wielkim Szlemie wydarzyło się wiele. Wygrany w 2025 r. Wimbledon rozbudził mocno apetyty, ale potem przyszła bolesna weryfikacja.
W czterech kolejnych turniejach wielkoszlemowych Świątek nie zdołała przebrnąć ćwierćfinału. W swoim ulubionym Roland Garros zanotowała najsłabszy wynik, odkąd weszła do tenisowej elity (porażka w czwartej rundzie). Z Wimbledonu odpadła już po trzech meczach, a do domu wysłała ją Filipinka Alexandra Eala. To kosztowało Polkę spadek na ósme miejsce w rankingu WTA. W dodatku w kwietniu zmieniła trenera. Belga Wima Fissette'a zastąpił Hiszpan Francisco Roig.
Do Nowego Jorku przyleciała jednak w dobrym nastroju. W Toronto wygrała pierwszy turniej od blisko roku, a później w Cincinnati dotarła do półfinału. – To z pewnością nie jest dla mnie łatwy sezon, a prawdopodobnie najtrudniejszy i najbardziej wymagający. Dwa ostatnie turnieje były jednak bardzo pozytywne. To, co robiłam z Francisco, od początku przychodziło dość naturalnie, ale teraz w pewnym sensie coś kliknęło – przyznaje Iga.
Pierwszą rywalką Polki w US Open będzie Chinka Xiyu Wang (82. WTA). Grały ze sobą dwukrotnie – w 2024 r. Oba mecze zakończyły się zwycięstwami Igi. W Madrycie wygrała 6:1, 6:4, a podczas turnieju olimpijskiego w Paryżu 6:3, 6:4.
Na pierwszą silną przeciwniczkę może trafić dopiero w czwartej rundzie (Szwajcarka Belinda Bencic lub Amerykanka Madison Keys). Ćwierćfinał to potencjalne starcie z Japonką Naomi Osaką czy z Kazaszką Jeleną Rybakiną, która chciałaby zrzucić z pozycji liderki światowego rankingu Sabalenkę. Półfinał to możliwy pojedynek z Amerykanką Coco Gauff, Rosjanką Mirrą Andriejewą czy Łotyszką Jeleną Ostapenko.
Iga już od kilku dni trenuje w Nowym Jorku. W przerwach między przygotowaniami miała okazję zobaczyć dwa spektakle na Broadwayu. Teraz czekamy na jej widowiskową grę na korcie. Zaczyna w nocy z poniedziałku na wtorek około godz. 1.00 polskiego czasu.
Czytaj więcej
Dyskusja Lecha Sidora i Ewy Woydyłło o Idze Świątek jest ważna na wiele sposobów. Prowokuje do myślenia, dyskusji i wyciągania wniosków. Może nawet...
Wcześniej tego samego dnia (ok. 18.30) zobaczymy także Maję Chwalińską. Finalistka Roland Garros po raz drugi w karierze przystępuje do turnieju wielkoszlemowego jako rozstawiona zawodniczka. To będzie zresztą jej debiut w US Open. – Żartowałam sobie nawet, że to już mój najlepszy wynik w Nowym Jorku, więc od teraz nie ma żadnej presji – mówiła.
Dla niej losowanie nie było łaskawe. Już na początku czeka ją pojedynek z utytułowaną deblistką, Amerykanką Taylor Townsend (95.), która niedawno na wimbledońskiej trawie sprawiła problemy Świątek.
– Jest niezwykle utalentowana. Na pewno będzie to duże wyzwanie: mecz z Amerykanką, w Stanach Zjednoczonych, w pierwszej rundzie Wielkiego Szlema. Mam nadzieję, że polscy kibice się tam pojawią i trochę wyrównamy siły – przyznała Chwalińska w rozmowie z Eurosportem. – Po sukcesie w Paryżu na pewno odczuwam większą uwagę z zewnątrz. Nie ukrywam, że wcześniej, gdy wychodziłam na kort, nie interesowało się mną zbyt wiele osób, a teraz jest inaczej. Jestem za to wdzięczna. Podczas pierwszego meczu w Toronto czułam się jak w Polsce. To był duży szok, a takich szoków było w ostatnich miesiącach wiele. Ludzie mają teraz wobec mnie dużo większe oczekiwania. Ja też mam wysokie oczekiwania, jestem swoim największym krytykiem.
Niewykluczone, że już w drugiej rundzie zobaczymy polski pojedynek. Najpierw jednak Magdalena Fręch musi pokonać 18-letnią Amerykankę Ivę Jović (14.), a Magda Linette – kwalifikantkę, Brytyjkę Francescę Jones (oba te spotkania zaplanowano we wtorek).
Niewiele brakowało, byśmy mieli w turnieju jeszcze jedną Polkę. Martyna Kubka dotarła do ostatniej rundy kwalifikacji, ale przegrała 4:6, 0:6 z Kristiną Liutową, 16-letnią Rosjanką, która porzuciła Moskwę i chce reprezentować USA.
Pierwszy z Polaków na kort wyszedł Kamil Majchrzak. W niedzielne popołudnie pokonał 6:3, 6:3, 6:3 Serba Hamada Medjedovicia (78.).
Dla drugiego z naszych singlistów – Huberta Hurkacza – Nowy Jork pozostaje wciąż niezdobytą ziemią. Nigdy nie przeszedł tu drugiej rundy. Może ten rok będzie przełomowy. Dopiero co triumfował w meksykańskim challengerze i jak sam twierdzi, z każdym tygodniem jego forma rośnie.
– Cały ten progres buduje się od momentu, kiedy w teamie pojawił się Gilles Cervara. Wdrażam z nim dobre nawyki na korcie treningowym. Nie ma przyzwolenia na słabsze zagrania, cały czas jest koncentracja. To później pomaga w meczach – tłumaczył w wywiadzie dla Eurosportu Hurkacz, który w poniedziałkowy wieczór spotka się z Bośniakiem Damirem Dzumhurem (103. ATP).
Wydarzeniem tegorocznego US Open będzie powrót Carlosa Alcaraza. Hiszpan przez cztery miesiące leczył kontuzję nadgarstka. Opuścił Roland Garros i Wimbledon.
– Pierwszy miesiąc był dla mnie ciężki, bo nie mogłem nic zrobić prawą ręką. Cieszyłem się czasem spędzonym z rodziną i przyjaciółmi. Ale gdy wznowiłem treningi, nie wiedziałem, kiedy zacznę grać. Te natrętne myśli były najtrudniejsze do zniesienia w tym żmudnym procesie. Myślę jednak, że kontuzja bardzo mi pomogła, bo teraz wiem, że wszystko siedzi w mojej głowie – podkreślał Alcaraz, który w Nowym Jorku będzie bronił tytułu.
Zabraknie jego największego rywala, Jannika Sinnera. Lider rankingu ATP wycofał się z powodu problemów z kolanem.
Szansę na trzeci tytuł z rzędu ma Sabalenka. Białorusinka nie wygrała jednak turnieju od marca (Miami), a z Toronto i Cincinnati odpadała już w 1/8 finału. Ubiegłoroczny triumf w Nowym Jorku był jej ostatnim wielkoszlemowym sukcesem, a teraz musi jeszcze odpierać ataki Rybakiny, która chętnie zajęłaby jej miejsce na tenisowym tronie.
Transmisje z US Open w Eurosporcie oraz na platformach HBO Max i Player
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas