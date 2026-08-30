Eliminacje trwają już od kilku miesięcy, a drużyna Igora Milicicia jest w doskonałej sytuacji. Wygrała wszystkie siedem spotkań i jest liderem grupy. W czwartek, na początek drugiej fazy, rozbiła reprezentację Izraela 106:86, a ten wynik robi wrażenie. Mecz odbywał się na wyjeździe (w Rydze, bo Izrael nie może grać u siebie przez sytuację polityczną), a rywal jest bardzo solidnym zespołem i miał w składzie zawodników z Euroligi.

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Polacy od samego początku zbudowali wyraźną przewagę i potem skutecznie jej bronili. Znów kapitalnie zagrał kapitan Mateusz Ponitka, który rzucił 24 pkt., miał sześć zbiórek, dziewięć asyst i cztery bloki.

Trener Polaków przed meczem o mundial: Robimy wszystko, żeby zaskoczyć Niemców

Teraz jednak poziom trudności jeszcze wzrośnie, bo do Ergo Areny przyjechali mistrzowie świata i Europy Niemcy.

– Praca, którą wykonujemy, się opłaca, idziemy w dobrym kierunku, a taki mecz będzie wisienką na torcie. Robimy wszystko, żeby zaskoczyć Niemców, choć nie mają wielu słabych punktów. Znamy ich mocne strony, ale chcemy doprowadzić do tego, żeby to oni grali tak, jak my chcemy, a nie my według ich pomysłu. Naszą mocną stroną jest drużyna. Wiemy, jak atakować. Chcemy zatrzymać Dennisa Schrödera i Maodo Lo, żeby nie wchodzili w strefę trzypunktową, skąd rzucają, podają i wymuszają faule. Jest wiele taktycznych rzeczy, które musimy wykonać świetnie, żeby powalczyć z Niemcami – mówi „Rz” trener Igor Milicić.

Polacy teoretycznie nie grają w najsilniejszym składzie. Brakuje Jeremy’ego Sochana, który przygotowuje się do sezonu z Portland Trail Blazers, oraz Jakuba Urbaniaka i Jakuba Szumerta, którzy zaczynają karierę w lidze akademickiej NCAA. Na pozycji silnego skrzydłowego świetnie zastąpił ich jednak syn selekcjonera Igor Milicić Jr.

Niemcy przyjeżdżają bez Franza i Moritza Wagnerów, którzy zapowiedzieli selekcjonerowi, że tego lata nie będą dostępni dla kadry. Zgrupowanie opuścił też Isaiah Hartenstein, który narzekał na uraz kostki, i niemiecka federacja dogadała się z Oklahoma City Thunder, że środkowy już tego lata w kadrze nie zagra.

Są za to inni świetni koszykarze z doświadczeniem z NBA i Euroligi: Schröder (Charlotte Hornets), Lo (Żalgiris Kowno), Tristan Da Silva (Orlando Magic) czy Daniel Theis (Maccabi Tel Awiw). Niemcy w czwartek pokonali przed własną publicznością Holandię 99:83, ale sami narzekali na swoją formę i podkreślali, że przez pierwsze dwie kwarty grali słabo.

Gdzie obejrzeć mecz Polska – Niemcy?

Ergo Arena będzie wypełniona praktycznie do ostatniego miejsca. Na dzień przed spotkaniem w sprzedaży zostały tylko pojedyncze wejściówki. Mecz będzie można oglądać w TVP Sport. Początek o 14.45.