Jeremy Sochan
Drużyna Igora Milicicia przez pierwszą część kwalifikacji przeszła suchą stopą, odnosząc komplet sześciu zwycięstw. Zabrała ze sobą te punkty do dalszej rywalizacji, dlatego teraz wystarczą dwie wygrane, by cieszyć się z awansu na mundial. O to nie będzie jednak prosto, bo rywale będą silniejsi.
Izrael może nie jest europejską potęgą, ale to solidna drużyna, z którą Polacy stoczyli zacięty bój w trakcie ostatniego EuroBasketu. Ostatecznie biało-czerwoni wygrali 66:64, a bohaterem został Jordan Loyd, który rzucił 27 pkt. Świetnie zagrał też wtedy kapitan Mateusz Ponitka, który miał 16 pkt. i 11 zbiórek.
W zespole Izraela najskuteczniejszy był skrzydłowy Portland Trail Blazers Deni Avdija (23 pkt.), ale jego w czwartek w Rydze zabraknie. Izraelczycy będą gospodarzami tego spotkania, bo przez sytuację w Strefie Gazy nie mogą grać u siebie, a dodatkowo mecz odbędzie się bez udziału kibiców. Taką decyzję podjęła FIBA, najwyraźniej obawiając się, że na trybunach mogą się pojawić polityczne hasła i transparenty.
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Polacy od kilku dni są już w Rydze, gdzie – jak powiedział trener Milicić – odpoczywają po intensywnych treningach i sparingach z Bułgarią, Grecją oraz Bośnią i Hercegowiną. Wszyscy są zdrowi, ale to nie znaczy, że kłopotów nie brakuje. Już od dawna było wiadomo, że tego lata w kadrze nie zagra Jeremy Sochan, który będzie walczył o miejsce w składzie Portland Trail Blazers. Grę w NCAA zaczynają Jakub Urbaniak i Jakub Szumert, i ich też zabrakło na zgrupowaniu.
Jest za to najstarszy syn trenera Igor Milicić jr., który z dobrej strony pokazał się w Lidze Letniej NBA i ma szansę na podpisanie kontraktu z jednym z klubów zza oceanu. Dopiero w ostatnich dniach do drużyny dołączyli Loyd i Andrzej Pluta jr., którzy występują w lidze hiszpańskiej i kluby nie chciały ich puścić wcześniej na zgrupowanie reprezentacji. Zgodnie z przepisami FIBA mogli wyjechać 22 sierpnia po południu, więc zdążyli odbyć tylko kilka treningów z zespołem. Trener Milicić jednak nie narzeka.
– Przygotowujemy się krok po kroku, zgodnie z planem. Zawodnicy emocje najmocniej poczują dopiero w dniu meczowym, natomiast u mnie już teraz pojawiają się te charakterystyczne motylki w brzuchu. Nie mogę się już doczekać tego spotkania. Naszym celem w czasie ostatnich dni i godzin przed meczem jest przede wszystkim odświeżenie zawodników po intensywnych podróżach, aby od pierwszej minuty mieli pełną siłę i szybkość na boisku – mówi selekcjoner, cytowany przez serwis pzkosz.pl.
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Drugi mecz, który Polacy mają rozegrać w niedzielę, wydaje się jeszcze cięższy. Rywalami będą Niemcy. Trener mistrzów świata Alex Mumbru powołał bardzo mocny skład z zawodnikami NBA na czele: Tristanem Da Silvą (Orlando Magic), Dennisem Schroederem (Charlotte Hornets) i Isaiahem Hartensteinem (Oklahoma City Thunder).
Mecze Izrael – Polska (czwartek, 20.00) i Polska – Niemcy (niedziela, 14.45) pokaże TVP Sport
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