Drużyna Igora Milicicia przez pierwszą część kwalifikacji przeszła suchą stopą, odnosząc komplet sześciu zwycięstw. Zabrała ze sobą te punkty do dalszej rywalizacji, dlatego teraz wystarczą dwie wygrane, by cieszyć się z awansu na mundial. O to nie będzie jednak prosto, bo rywale będą silniejsi.

Reklama Reklama

Izrael może nie jest europejską potęgą, ale to solidna drużyna, z którą Polacy stoczyli zacięty bój w trakcie ostatniego EuroBasketu. Ostatecznie biało-czerwoni wygrali 66:64, a bohaterem został Jordan Loyd, który rzucił 27 pkt. Świetnie zagrał też wtedy kapitan Mateusz Ponitka, który miał 16 pkt. i 11 zbiórek.

Polacy zagrają z Izraelem o awans na koszykarski mundial

W zespole Izraela najskuteczniejszy był skrzydłowy Portland Trail Blazers Deni Avdija (23 pkt.), ale jego w czwartek w Rydze zabraknie. Izraelczycy będą gospodarzami tego spotkania, bo przez sytuację w Strefie Gazy nie mogą grać u siebie, a dodatkowo mecz odbędzie się bez udziału kibiców. Taką decyzję podjęła FIBA, najwyraźniej obawiając się, że na trybunach mogą się pojawić polityczne hasła i transparenty.

Polacy od kilku dni są już w Rydze, gdzie – jak powiedział trener Milicić – odpoczywają po intensywnych treningach i sparingach z Bułgarią, Grecją oraz Bośnią i Hercegowiną. Wszyscy są zdrowi, ale to nie znaczy, że kłopotów nie brakuje. Już od dawna było wiadomo, że tego lata w kadrze nie zagra Jeremy Sochan, który będzie walczył o miejsce w składzie Portland Trail Blazers. Grę w NCAA zaczynają Jakub Urbaniak i Jakub Szumert, i ich też zabrakło na zgrupowaniu.

Jest za to najstarszy syn trenera Igor Milicić jr., który z dobrej strony pokazał się w Lidze Letniej NBA i ma szansę na podpisanie kontraktu z jednym z klubów zza oceanu. Dopiero w ostatnich dniach do drużyny dołączyli Loyd i Andrzej Pluta jr., którzy występują w lidze hiszpańskiej i kluby nie chciały ich puścić wcześniej na zgrupowanie reprezentacji. Zgodnie z przepisami FIBA mogli wyjechać 22 sierpnia po południu, więc zdążyli odbyć tylko kilka treningów z zespołem. Trener Milicić jednak nie narzeka.

Gdzie obejrzeć mecze polskich koszykarzy?

– Przygotowujemy się krok po kroku, zgodnie z planem. Zawodnicy emocje najmocniej poczują dopiero w dniu meczowym, natomiast u mnie już teraz pojawiają się te charakterystyczne motylki w brzuchu. Nie mogę się już doczekać tego spotkania. Naszym celem w czasie ostatnich dni i godzin przed meczem jest przede wszystkim odświeżenie zawodników po intensywnych podróżach, aby od pierwszej minuty mieli pełną siłę i szybkość na boisku – mówi selekcjoner, cytowany przez serwis pzkosz.pl.

Drugi mecz, który Polacy mają rozegrać w niedzielę, wydaje się jeszcze cięższy. Rywalami będą Niemcy. Trener mistrzów świata Alex Mumbru powołał bardzo mocny skład z zawodnikami NBA na czele: Tristanem Da Silvą (Orlando Magic), Dennisem Schroederem (Charlotte Hornets) i Isaiahem Hartensteinem (Oklahoma City Thunder).

Mecze Izrael – Polska (czwartek, 20.00) i Polska – Niemcy (niedziela, 14.45) pokaże TVP Sport