Dla Świątek był to szczególny mecz – po raz pierwszy wróciła bowiem na korty Wimbledonu jako mistrzyni tego turnieju. Polka przystępowała do spotkania w roli faworytki, ale jej rywalka nie była łatwą przeciwniczką. Townsend – zajmująca 79. miejsce w rankingu WTA – miała za sobą udane tygodnie, w tym finał turnieju w Austin.

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Świątek i Townsend wcześniej nie mierzyły się ze sobą, dlatego ich pierwsze spotkanie budziło niemałe zainteresowanie.

Czytaj więcej Tenis Wimbledon: Świetny występ Huberta Hurkacza. Gra dalej! Hubert Hurkacz sprawił miłą niespodziankę polskim fanom tenisa - w I rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu uporał się w trzech setach - 6:4, 6:2, 7:6...

Nie tylko Świątek w drugiej rundzie Wimbledonu. Sukces Hurkacza i Majchrzaka

Zwycięstwo Polki miało znaczenie dla polskich kibiców – po poniedziałkowych porażkach Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Mai Chwalińskiej to właśnie Świątek była polską nadzieją w singlowej kobiecej drabince Wimbledonu.

W kolejnej rundzie londyńskiego turnieju wielkoszlemowego znalazł się już Hubert Hurkacz, który w I rundzie uporał się w trzech setach – 6:4, 6:2, 7:6 (9-7) – z 12. tenisistą świata Casperem Ruudem. Polskim fanom tenisa miłą niespodziankę sprawił też Kamil Majchrzak, który mierzył się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Swojego rywala pokonał w trzech setach – 6:3, 7:5, 7:5.

Wimbledon, rozgrywany na trawiastych kortach All England Clubu, jest najstarszym i jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Awans Świątek do drugiej rundy oznacza, że Polka nadal pozostaje w grze o kolejny sukces w Wielkim Szlemie.