Reklama

Iga Świątek jak błyskawica. Dwa zwycięstwa w jeden dzień, jest finał w Seulu

Po zwycięstwach nad Czeszką Barborą Krejcikovą i Australijką Mayą Joint Iga Świątek zagra w niedzielę o tytuł w turnieju Korea Open. Jej przeciwniczką będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa.

Publikacja: 20.09.2025 14:15

Iga Świątek jak błyskawica. Dwa zwycięstwa w jeden dzień, jest finał w Seulu

Foto: REUTERS/Kim Soo-Hyeon

Tomasz Wacławek

Pogoda skutecznie mieszała szyki organizatorom turnieju WTA 500 w Korei. Ze względu na opady deszczu musieli przełożyć wszystkie zaplanowane na piątek ćwierćfinały. Było więc jasne, że w przypadku sukcesu Igę czeka bardzo pracowita sobota.

Polka ze swojego zadania wywiązała się jednak wzorowo. Najpierw pokonała 6:0, 6:3 Barborę Krejcikovą, po trzygodzinnej przerwie znów wyszła na kort i wygrała 6:0, 6:2 z Mayą Joint.

Z kim Iga Świątek zagra o tytuł w Korei?

19-letnia Australijka sprawiła wcześniej niespodziankę, eliminując Amerykankę Sofię Kenin i Dunkę Clarę Tauson, ale Świątek okazała się dla niej za mocna.

Czytaj więcej

Iga Świątek
Tenis
Wim Fissette, trener Igi Świątek, dla „Rzeczpospolitej": Zawsze celem jest rozwój

Iga po raz pierwszy zagra o tytuł w Korea Open. O trofeum powalczy w niedzielę o godzinie 10 polskiego czasu, a jej rywalką będzie Jekaterina Aleksandrowa. Rozstawiona z nr 2 Rosjanka pokonała w półfinale 6:4, 6:2 Czeszkę Katerinę Siniakovą.

Reklama
Reklama

Szykuje się hitowe starcie. Obie panie znają się bardzo dobrze, grały ze sobą już siedem razy. Pięć z tych spotkań zakończyło się zwycięstwem Igi – ostatnio podczas US Open. Polka wygrała wtedy w 1/8 finału 6:3, 6:1.

Dlaczego Aryna Sabalenka nie zagra w Pekinie?

– Finał z założenia jest najtrudniejszy i zawsze wiąże się z innym rodzajem stresu, więc cieszę się, że rozegrałam tu już solidne mecze – mówi Świątek. A nam pozostaje trzymać kciuki.

Czytaj więcej

Iga Świątek występ w US Open zakończyła, tak jak przed rokiem, w ćwierćfinale
Tenis
Iga Świątek po US Open. Wróci jeszcze silniejsza

Czasu na odpoczynek mieć nie będzie, bo już w środę rusza turniej WTA 1000 w Pekinie. Zabraknie tam Białorusinki Aryny Sabalenki, która wycofała się z powodu urazu, więc Iga stanie przed szansą zmniejszenia strat do liderki światowego rankingu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Tenis Osoby Iga Świątek

Pogoda skutecznie mieszała szyki organizatorom turnieju WTA 500 w Korei. Ze względu na opady deszczu musieli przełożyć wszystkie zaplanowane na piątek ćwierćfinały. Było więc jasne, że w przypadku sukcesu Igę czeka bardzo pracowita sobota.

Polka ze swojego zadania wywiązała się jednak wzorowo. Najpierw pokonała 6:0, 6:3 Barborę Krejcikovą, po trzygodzinnej przerwie znów wyszła na kort i wygrała 6:0, 6:2 z Mayą Joint.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Iga Świątek
Tenis
Wim Fissette, trener Igi Świątek, dla „Rzeczpospolitej": Zawsze celem jest rozwój
Minister sportu Jakub Rutnicki
Tenis
Po publikacji „Rzeczpospolitej” minister sportu reaguje na aferę w polskim tenisie
Aryna Sabalenka – królowa twardych kortów
Tenis
Aryna Sabalenka – królowa twardych kortów
Iga Świątek występ w US Open zakończyła, tak jak przed rokiem, w ćwierćfinale
Tenis
Iga Świątek po US Open. Wróci jeszcze silniejsza
Iga Świątek
Tenis
Koniec marzeń. Iga Świątek nie zdobędzie drugiego tytułu w US Open, udany rewanż Amerykanki
Reklama
Reklama
e-Wydanie