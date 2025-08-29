Polskie dreszczowce w US Open. Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak grają dalej

To był piękny i pełen emocji czwartek w Nowym Jorku. Do Igi Świątek, która kilka godzin wcześniej nie bez problemów pokonała po trzysetowym pojedynku Holenderkę Suzan Lamens, dołączyli Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak – też po zaciętej walce.

Reklama Reklama

Polka miała rachunki do wyrównania, bo dwa poprzednie mecze ze Stearns zakończyły się jej porażkami. Po pierwszym secie można było mieć obawy, czy ten bilans zdoła poprawić.

Magdalena Fręch z życiowym wynikiem w US Open

Fręch przegrywała już 2:5, była jednak w stanie doprowadzić do tie-breaka. Poniosła w nim porażkę, ale uwierzyła, że Amerykankę może tego wieczoru pokonać.

Tak też się stało. Pierwszy raz w karierze awansowała do trzeciej rundy US Open. Teraz spotka się z lepszą z pary Coco Gauff – Donna Vekić.