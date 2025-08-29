Polskie dreszczowce w US Open. Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak grają dalej

Aktualizacja: 29.08.2025 15:33 Publikacja: 29.08.2025 01:22
Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak.
To był piękny i pełen emocji czwartek w Nowym Jorku. Do Igi Świątek, która kilka godzin wcześniej nie bez problemów pokonała po trzysetowym pojedynku Holenderkę Suzan Lamens, dołączyli Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak – też po zaciętej walce.
Polka miała rachunki do wyrównania, bo dwa poprzednie mecze ze Stearns zakończyły się jej porażkami. Po pierwszym secie można było mieć obawy, czy ten bilans zdoła poprawić.
Fręch przegrywała już 2:5, była jednak w stanie doprowadzić do tie-breaka. Poniosła w nim porażkę, ale uwierzyła, że Amerykankę może tego wieczoru pokonać.
Tak też się stało. Pierwszy raz w karierze awansowała do trzeciej rundy US Open. Teraz spotka się z lepszą z pary Coco Gauff – Donna Vekić.
Może więc w Nowym Jorku dojść do świetnie zapowiadającego się pojedynku z Gauff, triumfatorką US Open z 2023 roku, która kilka miesięcy temu wygrała Roland Garros.
Największe emocje polskim kibicom zafundował jednak Majchrzak. Dwa pierwsze sety z Chaczanowem – dziewiątym zawodnikiem rankingu ATP, wicemistrzem olimpijskim z Tokio (2020) – przegrał, dwa kolejne wygrał. Potrzebny był piąty set i super tie-break.
Polak zrewanżował się za niedawną porażkę w Wimbledonie. To jego pierwsze zwycięstwo nad Rosjaninem. I to w jakim stylu: cztery i pół godziny walki, pięć obronionych piłek meczowych.
Majchrzak odniósł życiowy sukces. Pierwszy raz w karierze pokonał tenisistę z czołowej dziesiątki rankingu ATP. Teraz na jego drodze stanie Szwajcar Leandro Riedi – kwalifikant, który do trzeciej rundy awansował w podobnych okolicznościach. Również przegrywał już 0:2 w setach, ale wyeliminował Argentyńczyka Francisco Cerundolo.
