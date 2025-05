Roland Garros. Iga Świątek w poniedziałek zaczyna obronę tytułu

– To naprawdę inspirujące, jak prezentujesz się na korcie i poza nim. To niesamowite, co osiągnąłeś, więc gratulacje i podziękowania za to, co zrobiłeś dla całego tenisa – mówił podczas dekoracji Hurkacz.

Polak miał niepowtarzalną okazję wpisać Djokovicia na listę pokonanych tenisowych legend. Przed rokiem wygrał w drugiej rundzie w Rzymie z Rafą Nadalem, a cztery lata temu w ćwierćfinale Wimbledonu rozprawił się z Federerem.

Kiedy mecz Iga Świątek – Rebecca Sramkova?

Hurkacz nie dał rady Djokoviciowi, ale może z nadzieją czekać na Roland Garros. W pierwszym spotkaniu w Paryżu zmierzy się we wtorek z rewelacyjnym 18-letnim Brazylijczykiem Joao Fonsecą, triumfatorem Next Gen ATP Finals – turnieju dla najlepszych tenisistów młodego pokolenia.

Tego dnia na kort wyjdzie też Magdalena Fręch, by zagrać z Ons Jabeur. Wcześniej, bo w poniedziałek, zobaczymy po raz pierwszy Igę Świątek. Jej mecz na korcie centralnym wyznaczono w samo południe. Polka zmierzy się ze Słowaczką Rebeką Sramkovą (kilka godzin później Magda Linette spotka się z Clarą Tauson). Rywalizowały ze sobą raz – podczas tegorocznego Australian Open. Świątek wygrała w drugiej rundzie 6:0, 6:2.

Iga ma za sobą trudny czas, a w Paryżu presja będzie ogromna. Oczy wszystkich kibiców będą zwrócone na nią, w końcu broni tytułu i jest królową Roland Garros. By oczyścić głowę przed turniejem, wybrała się na koncert Duy Lipy.