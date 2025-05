Iga Świątek broni tytułu w Roland Garros. Droga kręta i wyboista

Pożegnanie Rafaela Nadala

Rywalizacja w turnieju głównym rusza w niedzielę i będzie to szczególny dzień dla Rafaela Nadala. 14-krotny triumfator Roland Garros karierę zakończył już pół roku temu, ale organizatorzy paryskiej imprezy nie mogli przejść obojętnie obok tego faktu i postanowili przygotować dla niego okolicznościową uroczystość.

– Nie jestem zwolennikiem składania hołdów, ale Roland Garros to bez wątpienia najważniejsze miejsce w mojej karierze, więc jeśli mam zostać uhonorowany, to tylko tam – przyznał Hiszpan.

Na szczęście obawy tych, którzy wieszczyli, że po odejściu Nadala, Rogera Federera i Andy’ego Murraya oraz w obliczu słabszej formy Novaka Djokovicia (w czwartek były lider rankingu ATP świętował 38. urodziny) w męskim tourze zapanuje bezkrólewie, się nie potwierdziły.

Tytułami wielkoszlemowymi podzielili się w ubiegłym roku Jannik Sinner (Australian Open, US Open) i Carlos Alcaraz (Roland Garros, Wimbledon). Sinner triumfował w Melbourne także w tym roku. Niedawno wrócił na kort po trzymiesięcznej dyskwalifikacji za doping i od razu dotarł do finału w Rzymie. Przegrał tam z Alcarazem.

– Roland Garros to dla mnie wyjątkowe miejsce. Pamiętam, że jako dziecko spieszyłem się ze szkoły do domu, by włączyć telewizor z jedną myślą w głowie – spędzić popołudnie, oglądając tenis. Podziwiałem swojego idola, Rafę Nadala, i marzyłem, by tu kiedyś zagrać i wygrać – opowiada Alcaraz, nowy król Paryża.