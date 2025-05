Genewa. Hubert Hurkacz tak blisko pokonania Novaka Djokovicia jeszcze nie był

Djoković doczekał się więc setnego triumfu w karierze. Przed nim są tylko Federer (103) i Jimmy Connors (109). Stał się też pierwszym tenisistą w erze open, który zdobywał tytuły w 20 sezonach.

Kiedy zaczyna się Roland Garros?

- Wspaniały mecz, pełne trybuny, piękna atmosfera. Hubi był prawdopodobnie bliżej zwycięstwa niż ja - opowiadał Djoković, który w czwartek obchodził 38. urodziny - To naprawdę inspirujące, jak prezentujesz się na korcie i poza nim. To niesamowite, co osiągnąłeś, więc gratulacje i podziękowania za to, co zrobiłeś dla całego tenisa - mówił podczas dekoracji Hurkacz.

Polak przegrał, ale może z nadzieją czekać na rozpoczynający się w niedzielę Roland Garros. W pierwszym spotkaniu w Paryżu zmierzy się z rewelacyjnym 18-letnim Brazylijczykiem Joao Fonsecą.