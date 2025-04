Pracowała wytrwale na korcie i poza nim. Także z psychologiem. - Dziś wychodzę na kort i mówię: „Masz szansę wygrać”. Kiedyś, grając z kimś z czołówki, wydawało mi się, że potrzebuję cudu - mówi.

Nie jest tak, że nagle coś we mnie przeskoczyło. Po prostu z każdym występem zaczynałam czuć, że mogę grać na coraz wyższym poziomie Jasmine Paolini

Pięć lat pracowała na awans do najlepszej „setki” rankingu WTA, a pięć kolejnych – na występ w drugim tygodniu turnieju Wielkiego Szlema. Pewność budowała krok po kroku, a jej ewolucja przyspieszyła tak naprawdę dopiero w poprzednim roku. - Nie jest tak, że nagle coś we mnie przeskoczyło. Po prostu z każdym występem zaczynałam czuć, że mogę grać na coraz wyższym poziomie – wyjaśniała podczas Roland Garros, gdzie dopiero w finale uległa Idze Świątek.

Jej babcia Barbara jest Polką, a dziadek Salomon Ghańczykiem z duńskim paszportem. Mama Jacqueline wyszła za Włocha Ugo. Paolini urodziła się w Toskanii, w Bagni di Lucca.

Dlaczego Jasmine Paolini zmieniła trenera?

„Po dziesięciu wspólnych latach chcę powiedzieć Renzo: „Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś”. To była niesamowita podróż. Dzieliliśmy razem niezapomniane momenty, takie jak finały Wimbledonu i Roland Garros oraz zdobycie złota na igrzyskach w Paryżu. Nawet ten rok zaczęliśmy mocno” - napisała na Instagramie Paolini. choć niewykluczone, że właśnie otwarcie sezonu, gdy osiągała wyniki poniżej rankingowej pozycji i rosnącego apetytu, stało się bodźcem do szukania nowych rozwiązań.