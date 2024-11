BJK Cup Finals. Sześć i pół godziny rywalizacji. Iga Świątek zdecydowała

Panie rozegrały 246 punktów w trzech setach trwających trzy godziny i 51 minut. Polka stała już na straconej pozycji. W trzecim secie przegrywała 0:3. Wykrzesała z siebie ostatki sił, choć przeżywała problemy z nadgarstkiem i nogą. Straciła jeszcze jednego gema i po raz pierwszy w karierze – w piątym pojedynku – pokonała 28-letnią tenisistkę z Castellon.

Linette zrzuciła z ramion wielki ciężar. Grała pod ogromną presją. Polki mają w tym turnieju przewagę w singlu i to z każdą drużyną, ale w deblu stoją w dużo gorszej sytuacji. Punkt naszej tenisistki z Poznania był na wagę złota.

BJK Cup Finals. Iga Świątek była przez moment w tarapatach

Dzięki wygranej koleżanki z narodowej drużyny Świątek miała teoretycznie łatwiejsze zadanie. Nie ciążyła na niej tak duża odpowiedzialność, gdyby Polska przegrywała 0:1, ale jednak ta presja wciąż istniała.

Nadzwyczajnie skoncentrowana, imponująca spokojem i rozwagą wiceliderka rankingu w pierwszym secie zrobiła to, czego od niej można było się spodziewać. Zagrała bardzo dobry mecz. Nie pozostawiła rywalce złudzeń, nie dała jej cienia szansy na zwycięstwo. Przełamała ją dwukrotnie.

Badosa pokazała, że wyniki z ostatniego półrocza, 24 zwycięstwa przy sześciu porażkach, wygrana w Waszyngtonie, awans na 12. miejsce w WTA, nie są przypadkowe. Mimo że Hiszpanka przegrywała w drugim secie 0:3, wprowadziła Polkę w stan wysokiego zagrożenia – odrobiła straty, doprowadzając do remisu 4:4, a potem do tie-breaka. A w nim to ona zdobyła ostatni punkt.