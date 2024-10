Laptop coach. Kim jest Wim Fissette, nowy trener Igi Świątek?

Jak Wim Fissette zostawał trenerem?

Belgijskie media piszą o nim, że ma świetny zmysł analityczny. Doskonale czuje się w statystykach, wszelkiego rodzaju matematycznych analizach tenisa. Prowadzi wykłady na temat wykorzystania danych w sporcie. Sam siebie nazwał kiedyś podczas prezentacji - laptop coach.

Ale do tenisa trafił nie z komputera, lecz z kortu. Jako dziecko próbował sił w sekcji piłkarskiej w rodzinnym Sint-Truiden. Rodzice jednak uznali, że to sport zbyt niebezpieczny i przepisali go na tenis. Trafił do klubu KTC Diest. Trenowała tam również, trzy lata młodsza od Wima, Kim Clijsters.

W czasach juniorskich największym sukcesem Fissette’a było mistrzostwo Europy do lat 16, które zdobył wraz z dobrze znanymi później zawodowcami Xavierem Malisse’m i Olivier Rouchusem. Ponieważ nie rokował nadziei na dobre wyniki w ATP, poszedł na studia. Skończył kierunek menedżerski.

Miał 24 lata, kiedy został sparingpartnerem Clijsters podczas turnieju w Hasselt. Dawna znajomość z klubu nie poszła więc na marne. Belgijka wstrzymała jednak karierę, urodziła dziecko. Wim w tym czasie chłonął książki o tematyce tenisowej i szkoleniowej, uczestniczył w seminariach. W kierunku zawodu trenera poszedł drogą samodoskonalenia się i teorii, nigdy nie rezygnował z praktyki. Był konsultantem u Yaniny Wickmayer oraz Kirsten Flipkens.

Kiedy Clijsters wznowiła karierę po urlopie macierzyńskim w 2009 roku, Wim stał się jej pełnoprawnym trenerem. Stanowili idealny duet trener - zawodniczka, przypominający ten, jaki niedawno tworzyli Świątek z Wiktorowskim. Belgijka wygrała trzy Wielkie Szlemy – US Open (2009 i 2010), Australian Open (2011) oraz WTA Finals (2010).