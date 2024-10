Iga Świątek szuka trenera, a czas ucieka. Wojciech Fibak wskazał idealnego kandydata

Zdaniem jednego z najwybitniejszych tenisistów w historii, który jako mentor doradzał m.in. Ivanowi Lendlowi, tegoroczne problemy Świątek zaczęły się od Wimbledonu, gdzie przegrała w czwartej rundzie z Julią Putincewą z Kazachstanu.

– Tam rozregulował się jej forhend. Później, w Cincinnati oraz US Open, pojawił się zaś kłopot z backhandem i to mnie szczególnie zasmuciło, bo od dwóch lat twierdzę, że Iga ma najlepszy backhand na świecie. Straciła przy tym wszystkim regularność, co było podstawą jej sukcesów. I teraz pojawia się pytanie, jak i kto ma przywrócić wszystko to, co gdzieś zagubiła – zastanawia się Fibak.

Idealny kandydat na trenera Igi Świątek według Wojciecha Fibaka

Świątek jest w niełatwej sytuacji, przed nią naprawdę trudna decyzja. – Nie jest dla trenera typową klientką. Ma skompletowany i dobrze działający sztab, po drugie, mocny charakter oraz ogromną wiedzę tenisową – wyjaśnia nasz rozmówca. – To powinien być trener filozof, z wizją, a nie rzemieślnik. Człowiek z dużą wyobraźnią, a nie ktoś, kto przekaże kilka mechanicznych instrukcji.

Jego zdaniem podstawą pracy na kolejne miesiące powinno być przystosowanie Świątek do gry na nawierzchni trawiastej, na Wimbledonie. A to wymaga innej techniki i taktyki oraz właśnie nowego trenera, choć Fibak przyznaje, że trudno pogodzić się mu z myślą o odejściu Wiktorowskiego, a jako idealnego kandydata wskazuje Brada Gilberta, który zakończył niedawno współpracę z Coco Gauff. Wcześniej prowadził m.in. Andre Agassiego, Andy Roddicka, Andy’ego Murraya i Kei Nishikoriego.

Gilbert z Gauff wygrał ubiegłoroczny US Open i doprowadził ją do drugiego miejsca w światowym rankingu, a współpraca dobiegła końca po 14 miesiącach. – Brad miał poprawić forhend Coco i to zrobił – podkreśla Fibak.