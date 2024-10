Iga Świątek wybrała. Wim Fissette nowym trenerem

23-letnia polska tenisistka decyzję ogłosiła na profilach społecznościowych. Belg zastąpi Tomasza Wiktorowskiego, który oficjalnie rozstał się ze Świątek na początku października. Polski szkoleniowiec pracował z najlepszą tenisistką na świecie przez trzy lata.

Reklama

Fissette to znana postać w świecie tenisa. Pracował z kilkoma czołowymi zawodniczkami cyklu WTA, m.in. z: Naomi Osaką, Wiktorią Azarenką, Simoną Halep, Zheng Qinwen, Angelique Kerber.

Dlaczego Iga Świątek zdecydowała się na Wima Fissette'a?

„Mam wieści, które obiecywałam i bardzo się cieszę na ten nowy rozdział w mojej karierze. Miło mi ogłosić, że do mojego zespołu dołącza Wim Fissette. Jak wiecie teraz przygotowuję się do WTA Finals, ale moja perspektywa na karierę jest zawsze długoterminowa, nigdy krótkowzroczna… Wiele razy już wspominałam, że moja kariera to dla mnie maraton, nie sprint i działam, pracuję i podejmuję decyzje właśnie z tym podejściem” – napisała Świątek.

„Chcę dodać, że cieszę się na współpracę z Wimem. Widzę u niego bardzo dobre podejście, wizję, a dodatkowym atutem jest jego ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie w tenisie. Wiadomo, że to zawsze ważne, żeby poznać się lepiej, ale za nami bardzo dobry start relacji, a ja nie mogę się doczekać powrotu do rywalizacji” – kończy swój wpis polska tenisistka.