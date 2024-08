- Grałem najsłabszy tenis w moim życiu, zwłaszcza pod względem serwisu. Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, jak się czułem od początku turnieju, trzecia runda to i tak sukces - opowiadał Djoković.

Tak wcześnie z US Open odpadł ostatnio w 2006 roku. Potem cztery razy triumfował w Nowym Jorku, na piąte zwycięstwo będzie musiał jednak poczekać. Podobnie jak na 25. triumf w Wielkim Szlemie i setny tytuł w karierze.

Novak Djoković. Najgorszy sezon od siedmiu lat

To dla niego rozczarowujący sezon. Choć w Paryżu został mistrzem olimpijskim, to nie wygrał jednak żadnego z turniejów wielkoszlemowych. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy od siedmiu lat.

- Zużyłem mnóstwo energii na zdobycie olimpijskiego złota i przyjechałem do Nowego Jorku, nie czując się świeżo fizycznie i psychicznie. Ale ponieważ to US Open, starałem się jak mogłem. Nie miałem żadnych problemów fizycznych, po prostu czułem się bez gazu i to było widać już od pierwszego meczu - tłumaczył Serb.