Iga Świątek zamknęła olimpijski rozdział. Rozpoczyna nową część sezonu

Po drugiej stronie drabinki najwyżej rozstawiona są Coco Gauff (2. WTA) i Jelena Rybakina (4. WTA). Z nimi Polka mogłaby spotkać się dopiero w finale.

Iga Świątek jest już pewna występu w WTA Finals

Cincinatti nie należy do ulubionych miejsc Świątek w tenisowym kalendarzu. Grała tam do tej pory pięć razy. Najlepiej wypadła w ubiegłym roku - dotarła do półfinału, w którym uległa w trzech setach rozpędzonej wówczas Coco Gauff. We wcześniejszych latach w turnieju głównym na sześć meczów wygrała tylko dwa.

Brązowa medalistka olimpijska Cincinnati Open na ogół traktowała jako element przygotowań do US Open. Tak też będzie w tym sezonie. Tyle, że teraz będzie jeszcze trudniej. Iga ma w nogach 52 mecze (47 zwycięstwa i pięć porażek), pięć zwycięskich turniejów, co oznacza maratoński dystans przebiegnięty w krótkim czasie. Szczyt jej sezonu za nią, ale grać trzeba.

Jak dobry to jest rok dla Świątek świadczy fakt, że jako jedyna oficjalnie wywalczyła już awans do WTA Finals, który w listopadzie odbędzie się w Arabii Saudyjskiej.

W Cincinnati Open grają też Magda Linette, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz

W Cincinnati z Polek zagra Magda Linette (43. WTA). Poznanianka w pierwszej rundzie za rywalkę będzie miała Brytyjkę Katie Boutler (33. WTA). W kwalifikacjach dzielnie walczyła Magdalena Fręch (50. WTA). Łodzianka przeszła kwalifikacje i wystąpi również w turnieju głównym.