Korespondencja z Paryża

Polka w sobotnie popołudnie weszła na kort Philippe-Chatrier, odebrała pierwszy w dziejach polskiego tenisa olimpijski krążek i uśmiechnęła się szeroko. Widzieliśmy, że wygląda już inaczej, niż podczas piątkowej konferencji prasowej, gdzie trudno było ocenić, o czym mówiła więcej: sukcesie, jakim jest brąz, czy niedosycie wywołanym przez brak złota.

Reklama

- Podczas ceremonii byłam w stanie po raz pierwszy docenić to, co się wydarzyło, oraz zobaczyć, jak dużo osiągnęłam i jak niebywałe jest to, że z moim tenisem, który kiedyś był na innym poziomie, dotarłam do takiego etapu, gdzie mogę walczyć o takie rzeczy. Jestem dumna z pracy, którą wykonałam i którą wykonał mój team. Fakt, że wyjeżdżam z tego turnieju z medalem ,jest świetnym sukcesem — wyjaśnia Świątek w rozmowie z „Rz” i Polską Agencją Prasową. - To dla mnie ogromne doświadczenie. Jestem dumna i cieszę się, że dałam radę.

Paryż 2024. Co zmieniłaby Iga Świątek, gdyby mogła zagrać na igrzyskach jeszcze raz?

Świątek podczas igrzysk trzymała się rutyn, które sprawdzały się zazwyczaj podczas Roland Garros. - Taki mam charakter, że jestem rutyniarą i muszę mieć wokół siebie spokój — nie tylko na turniejach, ale po prostu w życiu. Lubię mieć wszystko poukładane po swojemu Pobyt w wiosce byłby wymagający, bo wiadomo, że oczekiwania były duże i gdybym tam zamieszkała, prawdopodobnie cały czas miałabym o tym przypominane — mówi Polak i podkreśla: - Nie zmieniłabym nic w naszej logistyce. Gdybyśmy postąpili inaczej, mogłabym już wcześniej pożegnać się z turniejem

Nasza tenisistka wyciągnęła wnioski nie tylko ze swoich występów w innych turniejach, ale także poprzednich igrzysk. - W Tokio wszystko mnie mocno oszołomiło. Teraz uznałam, że najlepszym olimpijskim doświadczeniem będzie dla mnie wykonanie swojej roboty, aby już po jej zakończeniu zacząć się tym cieszyć: popatrzeć na inne sporty, porozmawiać z innymi sportowcami z naszej kadry.