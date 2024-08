Polka po meczu z Zheng dostała dużo dobrych wiadomości. - Pisałam trochę z Agnieszką Radwańską i Lindsay Vonn. Odzywali się też sportowcy, którzy bywali w podobnej sytuacji, także podczas igrzysk. Dostawałem też wiadomości od znajomych, którzy — z uwagi na to, że gram tyle meczów w ciągu roku — czasami po wygranych już nie piszą, a teraz się odezwali — opowiada Polka.

Słuchaliśmy i czuliśmy, że przeżycia tegorocznych igrzysk są dla niej nowym odkryciem. - Jestem numerem jeden na świecie tak długo i wygrałam tyle turniejów, więc dosłownie czułam, że mogę sobie poradzić ze wszystkim — wyjaśnia. - Ten turniej pokazał mi coś przeciwnego i jestem zmotywowana, aby pracować jeszcze ciężej. Mam 23 lata i nie wiem jeszcze o sporcie wszystkiego.

Niewykluczone, że turniej olimpijski otworzy nowy rozdział we współpracy Świątek z psycholog Darią Abramowicz. - Zdałam sobie sprawę, że choć znamy się od tylu lat i pracujemy dość efektywnie, to wciąż mam tyle myśli, które trzymam w sobie. Wniosek jest taki, że wciąż muszę się wiele nauczyć: o sobie, i o tenisie. Nie powinnam grać dla wszystkich, tylko dla siebie — przyznaje nasza tenisistka.

Paryż 2024. Iga Świątek: Nie grałam dla siebie, tylko dla wszystkich, którzy mieli nadzieję

Polka na paryskie korty weszła z plecakiem pełnym oczekiwań. - Nie grałam tak naprawdę dla siebie, tylko dla wszystkich innych, dla kraju, dla mojego teamu, dla każdego, kto miał nadzieję, że zdobędę złoto. - mówi. - Próbowałam to przepracować, ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak głęboko to we mnie jest i jaki to bagaż. Zrozumiałam to dopiero po porażce.