Wimbledon. Novak Djoković oszukał naturę. Czy znowu czerpał energię z drzew?

Nie szuka miłości tłumu, bo chyba zrozumiał, że nigdy nie będzie tak kochany, jak Federer czy Rafael Nadal. Stoi sam przeciwko wszystkim i to chyba rola, w której jest najbardziej autentyczny. Często czerpie z trybun — jak to ujął brytyjski dziennikarz Mark Hodgkinson — ciemną energię. Najwyraźniej rację ma Boris Becker, który uważa, że Djoković kryje w sobie „duszę ulicznego wojownika”.

Stuart Fraser na łamach „Timesa” przypomina, że według tegoż Hodgkinsona, który wydał właśnie książkę „Searching for Novak”, jest pewien cytat Kobe Bryanta, który Djoković szczególnie lubi: „Hejterzy to problem, który warto mieć. Nikt nie nienawidzi tych dobrych. Nienawiść budzą wielcy”.

37-latek podczas Wimbledonu odbudowuje przekonanie o swojej niezniszczalności - nie tylko tej mentalnej - po kryzysie, w jaki wpadł na początku sezonu. Miał problemy zdrowotne i zdradzał się z wątpliwościami dotyczącymi dalszych losów kariery. Jeszcze w Australian Open dotarł do półfinału, ale później — w Indian Wells, Monte Carlo, Rzymie i Genewie — wygrał tylko siedem meczów.

49. raz Novak Djoković awansował do półfinału turnieju Wielkiego Szlema

Wrócił podczas Roland Garros, z którego wycofał się przed ćwierćfinałem. Teraz los oddał mu przysługę, którą rezygnacją sprawił w Paryżu Holgerowi Rune. Djoković do półfinału Wimbledonu awansował bez gry, gdy kontuzji doznał Alex de Minaur.

Kim jest Lorenzo Musetti, który zagra o finał Wimbledonu

Serb po raz 49. awansował do półfinału turnieju Wielkiego Szlema i 13. raz dokonał tego na Wimbledonie, wyrównując rekord Federera. Szwajcar wygrał turniej osiem razy, a Serb - siedem. Teraz czeka go mecz z Lorenzo Musettim, z którym walczył w trzeciej rundzie Roland Garros do trzeciej nad ranem. Nigdy żaden mecz turnieju w Paryżu nie zakończył się tak późno.