Jeśli kort może być szachownicą, to przeciwko Świątek pokazała właśnie oblicze pozornie ekscentrycznej, a jednak serwującej kolejne ruchy na zimno arcymistrzyni, która prowokuje przeciwniczkę do pomyłek, a sama takich nie robi Kazaszka w drugim i trzecim secie popełniła tylko cztery niewymuszone błędy, a Polka - aż 25.

Putincewa mówi, że jest stosunkowo niska (163 cm), więc braki fizyczne musi nadrabiać na korcie bystrością. Czasami balansuje na granicy przepisów i dobrego smaku. Dwa lata temu Wiktoria Azarenka oskarżyła ją o oszustwo, kiedy Putincewa poprosiła o przerwę medyczną tuż przed piłką meczową dla Białorusinki. - Rzuciła rakietą jakieś siedem razy. Potrzebuje psychiatry - narzekała.

Teraz także widzieliśmy, że po drugiej siatki biega niespokojny duch. Putincewa gestykulowała i pokrzykiwała, jakby nieustannie toczyła wojnę: nie tylko ze światem, także ze sobą. To była jej metoda, która przynosiła skutek. Kiedy w drugim secie przełamała Świątek na 5:1, po raz pierwszy grymas zamienił się w uśmiech i już jej twarzy nie opuścił.

Iga Świątek odpadła z Wimbledonu. Teraz igrzyska w Paryżu

Świątek — mając za sobą 24 mecze w sześć tygodni — przystąpiła do tegorocznego Wimbledonu z marszu, niemal prosto z kortu treningowego. Turniej w Londynie to jej jedyny w sezonie występ na trawie, bo teraz wróci na korty ziemne, żeby szykować się do najważniejszej imprezy czterolecia, czyli turnieju olimpijskiego na kortach Roland Garros w Paryżu.