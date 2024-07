Wimbledon. Znamy wszystkich półfinalistów. Kolejna włoska niespodzianka

Tuż przed meczem Djokoviciem jego potencjalny ćwierćfinałowy rywal Alex de Minaur ogłosił, że nie jest w stanie przystąpić do meczu. Doznał kontuzji biodra we wcześniejszym spotkaniu z pogromcą Huberta Hurkacza Arthurem Filsem.

Australijczyk jest kolejną ofiarą gry na trawie. Kontuzji na Wimbledonie jest w tym roku sporo. – Wykonałem wślizg, który okazał się zbyt odważny, ale to była piłka meczowa. Poczułem pęknięcie, a ból pojawił się już po meczu. Badania potwierdziły, że istnieje duże ryzyko komplikacji, jeżeli bym zagrał – wyjaśnił de Minaur.

Novak Djoković wyrównał rekord Rogera Federera

W ten sposób Djoković po raz 13 w karierze wystąpi w półfinale Wimbledonu. Wyrówna rekord Rogera Federera. Serb w tym roku długo wahał się, czy przystąpić do londyńskiego turnieju. 5 czerwca przeszedł w Paryżu operację kolana. Zdecydował się jednak na przyjazd do Anglii, a po pierwszych treningach na trawie postanowił, że jest gotów do gry.

O pojedynku o finał przeciwnikiem wicelidera rankingu będzie niespodziewanie Lorenzo Musetti. Rozstawiony z numerem 22 Włoch pokonał w pięciosetowym boju Amerykanina Taylora Fritza 3:6, 7:6 (5), 6:2, 3:6, 6:1. Dla 22-letniego tenisisty z Carrary będzie to pierwszy występ w półfinale wielkoszlemowego turnieju.