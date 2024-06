Finał Roland Garros. Kiedy i gdzie obejrzeć mecz Świątek i Paolini?

Dla Paolini awans do finału French Open to jeden z największych sukcesów w karierze. Włoszka osiągnęła swoją życiową formę jako 28-latka. Dopiero w tym sezonie – podczas Australian Open – awansowała do czwartej rundy turnieju Wielkiego Szlema. - Nie jest tak, że nagle coś we mnie przeskoczyło. To był proces, który zaczął się dziać w połowie czerwca ubiegłego roku. Z meczu na mecz zaczynałam czuć, że mogę grać na coraz wyższym poziomie - mówiła.

Iga Świątek w 96 minut pokonała Amerykankę Coco Gauff 6:2, 6:4 i po raz czwarty wystąpi w finale Roland Garros. Wszystkie poprzednie - w 2020, 2022 oraz 2023 roku - wygrała. Polka jest królową paryskiej mączki.

Iga Świątek w czwartek wygrała z Amerykanką 6:2, 6:4 i już po raz czwarty w karierze awansowała do finału paryskiego turnieju. Mecz trwał tylko 96 minut, a Świątek zwyciężyła Gauff po raz jedenasty. - Świątek na finał paryskiego turnieju może czekać ze spokojem. - Generalnie większość rzeczy w mojej grze działała, więc jestem z tego dumna. Grałam intensywnie i wywierałam presję na Coco. Nawet, kiedy zostałam przełamana w drugim secie wiedziałam, że mogę szybko wrócić, bo mam dobry return — mówiła Polka.

Wielki finał French Open 2024 kobiet, w którym zagrają Iga Świątek i Jasmine Paolini, odbędzie się w sobotę 8 czerwca o godzinie 15:00 na korcie centralnym. Dzień później o tej samej porze na korcie powinniśmy zobaczyć finalistów w grze pojedynczej mężczyzn.

Iga Świątek pierwszy raz najlepsza w Roland Garros w Paryżu była w 2020 roku. Polka walczy już o kolejne z rzędu zwycięstwo.