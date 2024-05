- Może to nawierzchnia, która nie do końca pasuje do mojego stylu gry, ale zawsze mogę trochę pobiegać i w ten sposób nadrabiać - wyjaśnia Polak, który skomentował także pogodę, która nie pomaga tenisistom podczas rywalizacji w Paryżu. - Na pewno wolę upały, kiedy jest ciepło i słonecznie, lecz - poza Rzymem - ten sezon na mączce jest dość zimny - zauważa.

Roland Garros. Denis Shapovalov kolejnym rywalem Huberta Hurkacza

Polak w trzeciej rundzie zagra z Kanadyjczykiem Shapovalovem, który pokonał Amerykanina Francisa Tiafoe 6:7(4), 6:4, 6:2, 6:4. Obaj mierzyli się jak dotąd pięciokrotnie i bilans to 4:1 dla Hurkacza, ale wszystkie te mecze odbyły się na kortach twardych.

- To tenisista agresywny, który lubi przejmować inicjatywę. Ma niesamowite uderzenie. Czasami może popełnić trochę błędów, ale jest dynamiczny i jeśli pozwoli się się mu na prowadzenie gry, to wykorzystuje swoje szanse — wyjaśnia Hurkacz. Organizatorzy mecze trzeciej rundy zaplanowali na piątek i sobotę. Wiadomo, że zaczną się godzinę wcześniej, bo od 10.00.