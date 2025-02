Alpejskie mistrzostwa świata. W blasku Mikaeli Shiffrin i Lindsey Vonn

Razem wygrały 171 zawodów Pucharu Świata, zdobyły 22 medale mistrzostw świata, w tym dziewięć złotych, są multimedalistkami olimpijskimi. Całkiem możliwe, że w przyszłym tygodniu w Saalbach pojadą razem w nowej konkurencji, która pojawi się również w programie przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie – Cortinie d’Ampezzo, drużynowej kombinacji alpejskiej.

Shiffrin i Vonn nie odnoszą w tym sezonie sukcesów, ale to jednak ich powroty na alpejskie stoki, wzbudzają ożywienie i zainteresowanie. Marka ich dawnych nazwisk wciąż świeci pełnym blaskiem. Sama ich obecność w Austrii, bez względu na wynik, jest wystarczająca.

Powrót „Królowej szybkości”

W październiku Vonn skończyła 40 lat. Dobry wiek na sportową emeryturę, ale nie dla jednej z najwybitniejszych narciarek w historii w konkurencjach szybkościowych. Po przebytej blisko rok temu udanej operacji kolana Amerykanka wznowiła treningi. Ale to było dla niej za mało. Chciała znów rywalizować. Ma to we krwi.

Odbyła kilka oficjalnych i obiecujących sesji treningowych w Cooper Mountain, pojechała tam również w zawodach niższej kategorii FIS. Oficjalny powrót i pierwszy start od 2019 roku nastąpił w grudniu w St. Moritz. Vonn w Szwajcarii była 14. w supergigancie. Dużo lepiej poszło jej w Saint Anton, gdzie zajęła szóste miejsce w zjeździe i otarła się o podium – czwarte miejsce – w supergigancie.