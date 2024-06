Puchar Stanleya. Historyczny sukces Florida Panthers

Jeszcze dłużej na mistrzostwa wypatrują w Edmonton, gdzie najlepszą część kariery spędził Wayne Gretzky. Oilers ostatni raz wywalczyli trofeum w 1988 roku. Licząc zaś od 1993 roku kanadyjskie drużyny sześć razy grały w finale i wszystkie te batalie przegrały.

Puchar Stanleya. Pierwszy sukces Florida Panthers

Dla Panter był to trzeci finał i pierwszy zwycięski — na 30-lecie istnienia klubu, bo premierowym sezonem w NHL dla tego zespołu były rozgrywki 1993/94. Triumfu nie dożył faktyczny założyciel klubu Wayne Huizenga, który zmarł w 2018 roku.

Floryda, choć kojarzy się ze słońcem i palmami, w rozgrywkach NHL dziś dominuje. Trzy z pięciu ostatnich finałów kończyły się triumfami drużyn z tego stanu, bo w 2020 i 2021 najlepsza okazała się Tampa Bay Lightning, która w 2022 roku przegrała ponadto w finale. Rok temu tytuł z Vegas Golden Knights grały zaś Pantery.

Puchar Stanleya w górę podniósł Aleksander Barkov. 29-latek przeszedł do historii jako pierwszy fiński kapitan z najważniejszym hokejowym trofeum. - Po prostu nie mogę uwierzyć w to, co się stało. To była niezła przejażdżka - nie kryje jeden z bohaterów Florida Panthers.