Wokół występu w Szwecji, w środowisku hokejowym, do dziś krążą legendy. Jedna z nich mówi, że nie mieliśmy ochraniaczy na łyżwy i to Krzysztof Oliwa kupił je z własnej kieszeni.

Było trochę inaczej (śmiech). Podczas jednego czy dwóch treningów musieliśmy przechodzić przez betonową ścieżkę, na drugie lodowisko. Najłatwiej było to zrobić właśnie w ochraniaczach. Krzysiek Oliwa powiedział prezesowi, Zenonowi Hajdudze, że on za nie zapłaci, ale nie miał przy sobie gotówki. Dogadali się, że prezes założy za to, a on odda mu pieniądze. Tak też się stało, ale Krzysiek chyba mu tych pieniędzy nie oddał.

Po tamtym turnieju zniknęliśmy z elity na 22 lata. To bardzo długo, a przecież w międzyczasie przyszło nam grać nawet na trzecim poziomie w hierarchii światowego hokeja. Rok temu w Nottingham, awansując do elity, osiągnęliśmy niewątpliwy sukces. A jak będzie teraz? Mamy szansę się utrzymać?

Kiedy rok temu wywalczyliśmy awans, to pomyślałem sobie, czy to aby na pewno coś dobrego? Prawdę mówiąc, zastanawiałem się, co my tam będziemy robić? Ale ostatnie mecze, z dobrymi rywalami, pokazały, że potrafimy grać i walczyć. Jest w naszej grze dużo dobrych momentów. Ale muszą one przechodzić w całość. Nie może być tak, że przez chwilę gramy dobrze, a później jest gorzej. Potrzebujemy stabilizacji. Z natury jestem jednak optymistą i wierzę, że uda się utrzymać. Może nawet bardziej wierzę w to, aniżeli wskazywałby potencjał naszego zespołu. Coś mi podpowiada, że powalczymy i nie będziemy zespołem, który w każdym spotkaniu jest bez szans. Ostatni mecz towarzyski z Danią, choć przegrany 1:3, pokazał, że potrafimy być równorzędnym rywalem dla zespołu, który w elicie występuje nieprzerwanie od ponad 20 lat.

Reprezentacja Polski w hokeju. Mieszanka młodości z doświadczeniem

Jak pan ocenia kadrę naszego zespołu? Trener Robert Kalaber powołał właściwych zawodników?