Ekstraklasa: Liga rośnie na trybunach

Od czasu, gdy Lech wrócił do Ekstraklasy w 2002 roku, jest jednym z motorów napędowych wzrostu frekwencji na polskich stadionach. Paradoksalnie ta „moda na Lecha” zaczęła się, gdy ten był w drugiej lidze i w meczach z takimi rywalami jak Tłoki Gorzyce, Włókniarz Kietrz czy KS Myszków, starał się o powrót do elity.

Dziś Lech to frekwencyjna solidna europejska półka. W tym sezonie jego średnia widzów na domowych meczach ligowych skoczyła do 29,1 tys.

Zaledwie kilka lat wcześniej, dokładnie 22 maja 1996 r., doszło do meczu zupełnie nieistotnego z perspektywy postronnych kibiców, ale pamiętnego ze względów frekwencyjnych. Lech grał z Siarką Tarnobrzeg, co na stadionie przy ul. Bułgarskiej oglądało tylko ok. 150 kibiców.

Kibic Jarosław Kiliński w książce Radosława Nawrota „Najważniejsze mecze Lecha Poznań” nazywa tamtą frekwencję „obrazem nędzy i rozpaczy”: „Gdy siadałem przed meczem na sektorze nr 5, nie przypuszczałem, że będę brał udział w wyznaczaniu poziomu frekwencyjnego dna Kolejorza. Ale mecz się rozpoczął, a trybuny nadal były puste. I wtedy stało się jasne, że przechodzimy do historii. Na stadionie było stu kilkudziesięciu kibiców i kilkunastu więcej policjantów (według „Gazety Wyborczej” – 186 funkcjonariuszy – red.)”.

Według danych serwisu Transfermarkt daje to Lechowi 109. miejsce na świecie w tym sezonie oraz 95., jeśli weźmiemy pod uwagę tylko kluby z najwyższego szczebla. Zawężenie do najwyższych lig naszego kontynentu winduje poznaniaków do top 60.