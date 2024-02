PŚ w Lake Placid. Wygrał Lovro Kos, Aleksander Zniszczoł szósty

W drugim skoku, jako jedyny z Polaków znacznie się poprawił, skoczył dobrze, dynamicznie, całe 129 m i za chwilę sunął w górę klasyfikacji, gdyż wielu skoczkom przeskakiwanie tylnego wiatru na buli szło znacznie gorzej. Kilku skoczków jednak potrafiło zrobić to samo, co Polak, awansowali do pierwszej dziesiątki Marius Lindvik, Giovanni Bresadola i Daniel Huber. Prowadzenie objął zwycięzca kwalifikacji Lovro Kos, szósty po pierwszej serii. Gdy zobaczył, że wyprzedził Gregora Deschwandena, Hayboecka i Kobayashiego, już cieszył się ogromnie, bo po raz pierwszy miał gwarancję miejsca w pierwszej trójce PŚ (kilka razy tej zimy był czwarty), ale nie wiedział, że los szykuje mu większą niespodziankę.

Czytaj więcej Skoki narciarskie Podium coraz bliżej. Aleksander Zniszczoł nowym liderem kadry polskich skoczków 30-letni Aleksander Zniszczoł wyrasta na lidera kadry polskich skoczków narciarskich. Spośród zawodników Thomasa Thurnbichlera to on jest dziś w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata najwyżej.

Zastępujący w Lake Placid Jana Hoerla Aigner poleciał zaledwie 108,5 m i spadł do trzeciej dziesiątki, a lider PŚ Stefan Kraft po prostu jakby zapomniał się odbić z progu, zsunął się niemal na bulę, jakoś rozpaczliwie uratował kilkadziesiąt metrów lotu, ale wynik 104 metry oznaczał małą katastrofę Austriaka. W ten zadziwiający sposób zamiast austriackich flag na masztach widzowie zobaczyli flagę słoweńską, japońską i norweską oraz nie mogli mówić, że w finale było miejsce na nudę.

W programie Puchar Świata w Lake Placid pozostały jeszcze dwa konkursy. W sobotę o 23. czasu polskiego zaplanowano zawody duetów (Super-Teamów), w którym polską parą będzie Zniszczoł z Kubackim. W niedzielę o 15.15 odbędzie się drugi konkurs indywidualny, już bez kwalifikacji. W pierwszej serii na belce pojawi się zatem nie 50, lecz 51 skoczków.

> PŚ w Lake Placid. I konkurs indywidualny 1. L. Kos (Słowenia) 278,9 (123,5 i 125); 2. R. Kobayashi (Japonia) 278,1 (125,5 i 122); 3. M. Lindvik (Norwegia) 277,8 (121,5 i 133); 4. M. Hayboeck 275,8 (125 i 123,5); 5. D. Huber (obaj Austria) 275,2 (121,5 i 129); 6. A. Zniszczoł (Polska) 271,4 (116 i 129); 7. A. Wellinger (Niemcy) 270,9 (121 i 121,5); 8. G. Bresadola (Włochy) 270,3 (121 i 129); 9. G. Deschwanden (Szwajcaria) 268,7 (129,5 i 120,5); 10. J. A. Forfang (Norwegia) 268,5 (127,5 i 119,5);…17. D. Kubacki 261,5 (121 i 125); 21. P. Żyła 252,5 (123 i 118,5); 34. P. Wąsek 113,8 (110,5); 41. K. Stoch (wszyscy Polska) 105,9 (108).