Trener JSW Jastrzębskiego Węgla Andrzej Kowal
Ta informacja wstrząsnęła siatkarskim środowiskiem w Polsce, bo upada klub, który od wielu lat był w czołówce (zdobył m.in. cztery mistrzostwa Polski, dwa Puchary Polski czy srebro Klubowych Mistrzostw Świata). Teraz okazał się niewypłacalny i nie zagra w przyszłym sezonie w PlusLidze.
Z drużyny odchodzą wszyscy zawodnicy, a niektórzy już znaleźli nowych pracodawców, np. francuski rozgrywający Benjamin Toniutti będzie występował w Ziraat Bankkart Ankara, a atakujący Łukasz Kaczmarek przenosi się do Asseco Resovii Rzeszów. Zaległości wobec odchodzących siatkarzy ciągle są, bo nie udało się wypłacić wszystkich pieniędzy.
Problemy klubu zaczęły się już wcześniej, odkąd słabe wyniki finansowe zaczął notować główny sponsor, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa. Już po poprzednich rozgrywkach z Jastrzębskim Węglem pożegnali się reprezentanci Polski: Tomasz Fornal, Norbert Huber i Jakub Popiwczak, ale w ich miejsce przyszli doświadczeni zawodnicy i nic nie zapowiadało aż takiej katastrofy.
Jastrzębska Spółka Węglowa stoi przed poważnymi wyzwaniami finansowymi. P. o. prezes zarządu Bogusław Oleksy w rozmowie z portalem WNP podkreśla, ż...
Jeszcze gorzej zaczęło się dziać na początku roku, kiedy pojawiły się zaległości w wypłatach. Chociaż pieniądze udało się pozyskać, to problemy zostały i miały wpływ na wyniki, o czym opowiadał w serwisie Weszlo.com trener Leszek Dejewski, od wielu lat pracujący w klubie. Mimo to drużyna zdołała awansować do fazy play-off i nawet wygrać u siebie z Projektem Warszawa 3:2. Jak się okazało, był to pożegnalny występ siatkarzy Jastrzębskiego Węgla we własnej hali.
Miejsce, które zwalnia zespół, będzie trzeba wypełnić. Już pojawiają się informacje, że licencję chce wykupić Steam Hemarpol Politechnika Częstochowska, który w tym sezonie zajął ostatnią, 14. pozycję.
W sobotę siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali rozbici do zera przez japoński Osaka Bluteon, a w niedzielę pokonali w meczu o brąz gospodar...
Siatkówka na najwyższym poziomie miałaby też zostać w Jastrzębiu-Zdroju. W mieście miałby zagrać ukraiński klub Barkom Każany Lwów, który od kilku sezonów występuje w PlusLidze, w różnych halach.
Na razie nie ma szczegółów porozumienia, ale w Magazynie #7Strefa na Polsacie Sport takie informacje przekazał trener Jastrzębskiego Węgla Andrzej Kowal, który miałby objąć nową drużynę. Znaków zapytania jest więcej, bo Barkom Każany gra w Polsce jako ukraiński zespół i Polacy w jego składzie traktowani są jak obcokrajowcy.
