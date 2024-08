Transfery w PlusLidze. Zbroili się wszyscy

W klubie z Kędzierzyna-Koźla, po fatalnym sezonie, był duży ruch w obie strony. Oprócz Kurka pojawiła się grupa młodych siatkarzy (Urbanowicz, Poręba, Kajetan Kubicki) i trener Andrea Giani. Odeszły gwiazdy: Aleksander Śliwka, Łukasz Kaczmarek i Bartosz Bednorz. Ten pierwszy wybrał kierunek japoński, dwaj ostatni wzmocnili rywali w PlusLidze.

Bednorz w Asseco Resovii

Kaczmarek przeniósł się do Jastrzębskiego Węgla, gdzie został trzon drużyny: Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jakub Popiwczak, a doszedł m.in. reprezentant Francji Timothee Carle. Bednorz wzmocnił Asseco Resovię, gdzie powstaje ciekawy zespół. Obie drużyny powinny być groźne w walce o medale.

- Rzeszów ściągnął Bednorza, który od kilku lat prezentuje klasę światową. Zastanawiam się, jak poradzi sobie Gregor Ropret, który świetnie gra w kadrze Słowenii, ale w klubach był często rezerwowym. JSW mimo wszystko delikatnie in minus pod kątem przyjęcia. JSW jest kompletne, bez dwóch zdań będzie się biło o wszystko, ale czy będzie we wszystkich finałach, w których by chciało być? – zastanawia się Jakub Michalak.

Są jeszcze co najmniej dwie drużyny, na które warto zwrócić uwagę w kontekście walki o mistrzostwo, czyli Aluron CMC Warta Zawiercie i Projekt Warszawa. W Zawierciu zostały gwiazdy i przyszły kolejne, czyli przyjmujący Aaron Russell i atakujący Kyle Ensing. Projekt Warszawa do swojej układanki dołożył Jakuba Kochanowskiego i też wydaje się, że nie ma słabych punktów (choć zwracają uwagę odejścia Tylera Averilla i Piotra Nowakowskiego).

PlusLiga lepsza od ligi włoskiej

Wielkie ambicje ma na pewno Bogdanka LUK Lublin, bo jeśli sprowadza się Leona, to nie po to, by grać w środku tabeli. Zobaczymy, jak poradzi sobie przyjmujący polskiej kadry, który jeszcze nie grał w PlusLidze.