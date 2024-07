Czytaj więcej Siatkówka Liga Narodów. Polska - Słowenia: jest medal, kompleks przełamany Po zwycięstwie nad Słowenią 3:0 (26:24, 25:16, 25:17) reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce w Lidze Narodów. Nikola Grbić chyba jest już coraz bliżej decyzji o składzie na turniej olimpijski.

– Nie zazdroszczę chłopakom grania takiego meczu z myślą, że każde zagranie może przybliżyć albo oddalić od wyjazdu na igrzyska. Jako sportowcy musimy sobie umieć radzić ze stresem, ale to nie pomaga – mówi „Rz” przyjmujący Artur Szalpuk.

Grbić zabierze do Paryża raczej dwóch atakujących, więc dla jednego z duetu Kaczmarek – Bołądź zabraknie miejsca na igrzyskach.

– Dla tego, który nie pojedzie, to będzie ciężki cios. Sam miałem nieprzyjemność to przeżyć przed igrzyskami w Tokio – przypomina w rozmowie z „Rz” były reprezentacyjny atakujący Dawid Konarski. – Obaj coś wnosili. Bołądź w cyferkach w półfinale wyglądał lepiej, Kaczmarek z kolei miał bardzo dobre dotknięcia w bloku. Cieszę się, że to nie ja muszę podejmować decyzje.

Uśmiech na trybunach

Podobnie jest na pozycji przyjmującego, gdzie Grbić ma do dyspozycji pięciu świetnych zawodników: Wilfredo Leona, Tomasza Fornala, Aleksandra Śliwkę, Kamila Semeniuka oraz Bartosza Bednorza. Najlepiej byłoby zabrać wszystkich, ale miejsc w składzie jest tylko 12. Dodatkowo można jeszcze zabrać „jokera medycznego”. Być może będzie to właśnie jeden z przyjmujących, bo gracze z tej pozycji w razie potrzeby mogą pomóc i na pozycji libero, i w ataku.

Mniej wątpliwości jest w innych miejscach boiska. Wydaje się, że do Paryża jako rozgrywający pojadą Marcin Janusz i doświadczony Grzegorz Łomacz (jako rezerwowy). Marcin Komenda ani razu nie znalazł się w składzie meczowym, co wiele mówi o hierarchii w drużynie. Rozgrywający Bogdanki LUK Lublin nie dostał w Łodzi okazji do sprawdzenia się w meczu o podwyższonej temperaturze, więc chyba do Paryża nie pojedzie.