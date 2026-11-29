Polki mają już za sobą debiut w wielkim turnieju (mistrzostwa Europy 2025), ale teraz mogą zrobić kolejny ważny krok w rozwoju naszej kobiecej piłki, jakim byłby awans na przyszłoroczny mundial.

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Wezmą w nim udział 32 drużyny, znanych jest już 22 uczestników. Gospodarzem turnieju będzie Brazylia, a tytułu bronić będzie Hiszpania.

Kinga Seweryn – nowa gwiazda reprezentacji Polski kobiet

Losowanie grup odbędzie się 11 grudnia w Rio de Janeiro. Żeby ta uroczystość miała dla nas jakiekolwiek znaczenie, piłkarki Niny Patalon muszą najpierw pokonać Irlandię. Ale nawet to może nie wystarczyć. Format kwalifikacji skonstruowany jest tak, że bezpośrednią przepustkę wywalczy tylko siedmiu najwyżej sklasyfikowanych zwycięzców play-offów (Polki są w tym zestawieniu dopiero na 14. miejscu, więc trzeba trzymać kciuki za którąś z reprezentacji znajdujących się niżej w rankingu), ten ósmy będzie musiał jeszcze rozegrać w lutym baraż międzykontynentalny.

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Irlandki, które w mistrzostwach świata debiutowały w 2023 r., w półfinale baraży rozbiły Kazachstan (12:0 w dwumeczu). Polki rywalizowały z nimi dopiero co w eliminacjach mundialu – w kwietniu poniosły dwie porażki (2:3 w Gdańsku, 0:1 w Dublinie).

– Uważam, że nie ma co patrzeć na poprzednie wyniki. Mamy czystą kartę, podobnie zresztą jak Irlandia. Musimy przygotować się jak najlepiej do tych spotkań i myśleć tylko o tym pierwszym, w Gdańsku. Irlandia może grać bardziej intensywnie i zdecydowanie w pojedynkach niż Belgia, ale w meczu z nią udowodniłyśmy, że potrafimy odpowiedzieć na takie warunki. Byłyśmy waleczne, nie odpuszczałyśmy i mam nadzieję, że tak samo będzie z Irlandią – mówi w rozmowie z portalem „Łączy nas piłka” Kinga Seweryn.

21-letnia bramkarka Paris FC była bohaterką dwumeczu z Belgią. W serii rzutów karnych obroniła dwie jedenastki.

– To było fantastyczne przeżycie. Coś, co zostanie ze mną na długo. Ogromny pozytyw, który chyba zawsze będzie poprawiał mi humor i dodawał pewności siebie. To były na pewno jedne z najlepszych meczów w mojej karierze – przyznaje Seweryn.

Na kartce przyklejonej do butelki miała notatki, jak rywalki wykonują karne, ale ze stresu „nie wiedziała, na który numer ma patrzeć”. Kierowała się intuicją.

To był dopiero jej piąty występ w bramce reprezentacji. Zastąpiła kontuzjowaną Kingę Szemik, wykorzystała swoją szansę i stała się nową gwiazdą kadry.

Ewa Pajor jak Robert Lewandowski

Tą największą pozostaje Ewa Pajor. Dla niej dwumecz z Belgią miał smak słodko-gorzki. W rewanżu strzeliła dwa gole, ale niewiele brakowało, by cały jej wysiłek poszedł na marne – pomyliła się w konkursie karnych, z jedenastu metrów spudłowała też w pierwszym spotkaniu.

To jednak Pajor wciąż jest twarzą kobiecego futbolu w Polsce. W ostatnim plebiscycie Złotej Piłki zajęła drugie miejsce, za Hiszpanką Alexią Putellas, byłą koleżanką z Barcelony. Wyrównała tym samym wynik Roberta Lewandowskiego, który w 2021 r. uległ w głosowaniu tylko Leo Messiemu.

Kilka miesięcy temu Pajor po raz pierwszy wygrała Ligę Mistrzyń, strzelając w finale dwa gole. Teraz ma motywację, żeby powtórzyć ten sukces, bo w przyszłym roku mecz o trofeum odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ale wcześniej może spełnić jeszcze większe marzenie i awansować z reprezentacją na mundial.

Transmisja meczu Polska – Irlandia we wtorek o 18.00 w TVP Sport