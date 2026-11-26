Liga Europy to jeszcze nie Liga Mistrzów, ale różnica w porównaniu z Ligą Konferencji jest już widoczna. Jagiellonia, która dopiero zbiera doświadczenie na tym poziomie, zdążyła się o tym przekonać.

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W Pireusie drużyna Adriana Siemieńca prowadziła, ale przegrała 1:2. Potem pokonała Ararat-Armenia 3:1, ale w meczu z Anderlechtem Bruksela poniosła u siebie wyraźną porażkę (0:3). Z Lewskim Sofia przegrała 0:1, tracąc gola w końcówce.

Sunderland – Jagiellonia. Wzorowa reakcja na straconą bramkę

– W obecnej sytuacji musimy szukać punktów wszędzie. Skala trudności rośnie, a nasi przeciwnicy są przynajmniej na papierze mocniejsi niż dotychczasowi. Ale to jest tylko piłka – opowiadał trener Siemieniec przed meczem z Sunderlandem.

Z tak silnym rywalem Jagiellonia jeszcze się nie mierzyła. Piłkarze z Białegostoku nie mieli nic do stracenia i właśnie tak do tego spotkania podeszli.

Opłacało się być odważnym. Już przed przerwą Jagiellonia mogła zdobyć bramkę. Strzał Kajetana Szmyta obronił jednak w efektowny sposób Robin Roefs. Zespół z Białegostoku przed stratą gola ratował z kolei Yuki Kobayashi, naprawiając fatalne błędy kolegów z defensywy.

Sunderland ma swoje problemy, nie radzi sobie najlepiej w Premier League (dopiero 18. miejsce w tabeli), ale wciąż mówimy o drużynie z najlepszej ligi świata. Chwilami jednak nie było widać tej przepaści między rozgrywkami w Anglii i Polsce – to Jagiellonia spychała przeciwników do obrony.

Druga połowa zaczęła się dla niej co prawda źle – od straty bramki (Timur Tutierow), ale reakcja była wzorowa. Już pięć minut później wyrównał Kamil Jóźwiak, wykorzystując nieporozumienie w obronie Sunderlandu.

Kiedy kolejny mecz Jagiellonii w Lidze Europy?

Jagiellonia dążyła do wygranej, stwarzała sobie kolejne okazje, a w doliczonym czasie piłki meczowej nie wykorzystał Jeremy Agbonifo. Po indywidualnym rajdzie Szwed chciał sam skończyć akcję i został powstrzymany przez bramkarza. Może, gdyby podał do Jesúsa Imaza, Jagiellonia odniosłaby największe zwycięstwo w swojej historii.

Tego już się nie dowiemy, ale możemy z nadzieją czekać na ostatni w tym roku mecz zespołu Siemieńca w Lidze Europy. 10 grudnia do Białegostoku przyjedzie inny przedstawiciel Premier League – Crystal Palace.