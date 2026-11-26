Początek Ligi Europy nie był dla Lecha łatwy. Mistrzowie Polski w pierwszych kolejkach zaliczyli starcia ze wszystkimi potentatami: angielskimi Crystal Palace i Sunderlandem, niemieckim Bayerem Leverkusen i na deser z Benfiką Lizbona. Dwa ostatnie kluby patrzą raczej w stronę Ligi Mistrzów niż rozgrywek, w których występują obecnie. Nic dziwnego, że mistrzowie Polski po czterech kolejkach mieli na koncie ledwie jeden punkt i zajmowali w tabeli przedostatnie, 35. miejsce.

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Zupełnie inaczej szło Belgom, którzy po trzech zwycięstwach i jednym remisie byli na najlepszej drodze, żeby bezpośrednio awansować do 1/8 finału.

Liga Europy. Szybkie prowadzenie Lecha

Lech też marzy o tym, by dalej grać w Europie, ale potrzebował do tego zwycięstwa, a w starciu z Belgami wcale nie był faworytem. Może nazwa Union Saint-Gilloise nie elektryzuje kibiców, ale to bardzo solidna drużyna, która w dodatku jest w dobrej formie i nie przegrała od 16 spotkań.

Liderem jest tutaj 24-letni reprezentant Szwecji Besfort Zeneli, który zagrał ostatniego lata na mundialu. Najskuteczniejszym napastnikiem jest 25-letni reprezentant Austrii Raul Florucz, a na lewym skrzydle groźny jest 23-letni Brazylijczyk Guilherme Smith. Wszyscy są młodzi i ich wartość będzie tylko rosła.

Jakby tego było mało, to Lech ma jeszcze problemy z kontuzjami. Od dawna nie gra Mikael Ishak, ze zgrupowania reprezentacji Szwecji z kontuzją wrócił Patrik Walemark, do Belgii nie pojechali też Pablo Rodriguez czy Alex Douglas. Były też dobre wiadomości: do składu wrócił Wojciech Mońka, wyleczył się też Allahyar Sayyadmanesh.

Lechici nie pojechali do Belgii, żeby tylko się bronić, i początek spotkania mógł wprawić kibiców w osłupienie. Mistrzowie Polski atakowali rywali wysoko, a gospodarze popełniali błędy. Konkretnie robił to Massire Sylla, którym podobno już interesował się AC Milan, ale nie wiadomo, czy po tym spotkaniu skauci nie wykreślą jego nazwiska z notesu.

Najpierw podanie Senegalczyka przejął Leo Bengtsson, który ruszył na bramkę Unionu, podał do Luisa Palmy, ten do Yannicka Agnero i po strzale z ostrego kąta lechici mogli się cieszyć z prowadzenia.

Piłkarze Davida Huberta jeszcze dobrze nie otrząsnęli się z szoku, a już przegrywali 0:2. Tym razem Sylla za słabo podał do własnego bramkarza, Palma wyskoczył zza jego pleców, przejął piłkę i wbił ją do pustej bramki. Lepszego scenariusza nie można było sobie wymarzyć.

Lech Poznań z nieba do piekła w Belgii

Tylko że gospodarze nie spuścili głów, lecz ruszyli do odrabiania strat. Atakowali piłkarzy Lecha już na wysokości pola karnego, a mistrzowie Polski, nieprzyzwyczajeni do takiego pressingu, szybko tracili piłkę. Z tego raz za razem rodziły się groźne akcje. Po tym, jak w polu karnym upadł Rodriguez, sędzia nakazał jeszcze grać dalej, ale kilka minut później po analizie VAR przyznał gospodarzom rzut karny za faul Terry'ego Yegbe na Raulu Floruczu. Bohaterem Lecha został jednak Mateusz Lis, który zbił uderzenie przed siebie. Napór gospodarzy nie słabł, ale pierwszą połowę udało się jakoś przetrzymać.

Gorzej było po przerwie, a pierwszy sygnał ostrzegawczy przyszedł już po 30 sekundach. Rodriguez trafił do siatki, ale na szczęście Denzel De Roeve był w tej akcji na spalonym. W 54. minucie już wszystko było jak trzeba, kiedy Florucz uderzył z linii pola karnego, zaskakując Lisa.

Lech nie potrafił odpowiedzieć, za to nieustannie musiał się bronić przed atakami piłkarzy w żółtych koszulkach. Obrona pękła po raz drugi, gdy z prawej strony dośrodkował Louis Patris, a z pięciu metrów uderzył niekryty Rodriguez. Frederiksen ratował się zmianami, które niewiele pomogły i wściekły mógł tylko rzucić rękawiczkami o ziemię. Na szczęście w bramce Lecha stał Lis, który jeszcze raz uratował drużynę, broniąc uderzenie z trzech metrów Guilherme Smitha.

Mistrzowie Polski szczęśliwie obronili remis i wracają do Polski z jednym punktem. Teraz czekają ich teoretycznie łatwiejsze mecze z Ferencvarosem, SCU Torreense i OFI Kreta. W tych spotkaniach muszą już zacząć wygrywać.