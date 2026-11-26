Jeszcze kilka tygodni temu nic nie zwiastowało takich kłopotów. Wręcz przeciwnie – zanosiło się na kolejny sezon dominacji Bayernu.

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W ostatni weekend kontuzji doznali jednak Harry Kane i Michael Olise. Nie dokończyli meczu z FC Koeln, zdobywca Złotej Piłki z boiska zszedł już po 20 minutach i Bawarczycy stracili punkty (1:1).

Bayernu nie opuszcza pech. Kontuzje liderów i choroba Musiali

Uraz stopy Olise jest niegroźny, ale Kane uszkodzoną kostkę może leczyć nawet trzy miesiące, a przecież kontuzjowani są jeszcze Manuel Neuer, Ismael Saibari, Serge Gnabry i Alphonso Davies.

Mistrzów Niemiec nie opuszcza pech. W październiku do szpitala trafił trener Vincent Kompany po tym, jak zasłabł podczas treningu. A z tajemniczą chorobą zmaga się wciąż Jamal Musiala, uważany do niedawna za przyszłość niemieckiego futbolu.

23-letni pomocnik ma problemy neurologiczne. Zdarzają się mu krótkotrwałe epizody zaburzeń świadomości. Przytomność tracił już podczas letnich przygotowań do sezonu, co uruchomiło spekulacje, czy nie zataił choroby przed klubem.

Dlaczego Joshua Kimmich krytykuje władze Bayernu?

Władze Bayernu zaczęły opowiadać w mediach, że Musiala może już nie wrócić na dawny poziom, oraz wysyłać sygnały, że rozważają zmianę warunków jego kontraktu. Takie traktowanie sprawy nie spodobało się Joshui Kimmichowi.

– Nie rozumiem sposobu, w jaki jest to przekazywane opinii publicznej. Piłkarz nie może ponosić głównego ciężaru odpowiedzialności za tę sytuację. Oczywiście, klub jest zawsze na pierwszym miejscu i ważniejszy od nas, zawodników. Ale nie jest ważniejszy od człowieka. To absolutnie niedopuszczalne, niezgodne z duchem Bayernu – mówi Kimmich, który przypomniał, że po śmierci ojca dostał tyle czasu, ile potrzebował, by się pozbierać. – Podkreślałem wówczas, jak klub jest wyjątkowy. To, co dzieje się wokół Jamala, nie powinno się wydarzyć i jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe.

Fakty są jednak takie, że przyszłość Musiali stanęła pod znakiem zapytania. Jakby mało było kłopotów, to w środę Bayern doznał pierwszej porażki w sezonie. Przegrał na wyjeździe z Lille (1:2) po kuriozalnym golu samobójczym. Aleksandar Pavlović chciał wybić piłkę, która odbiła się od słupka, ale zrobił to tak niezdarnie, że trafił do pustej bramki.

Wideo stało się viralem, a Pavlović – obiektem żartów. W Monachium nikomu nie jest jednak do śmiechu.