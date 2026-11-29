Idan Toklomati zdobył gola decydującego o awansie Charlotte FC do półfinałów playoffów Konferencji Wschodniej. Dla drużyny z Karoliny Północnej jest to historyczny sukces – jeszcze nigdy nie zaszła w rozgrywkach MLS tak wysoko. W pierwszym meczu tej fazy, również wygranym z Chicago Fire 2:1, Charlotte FC zanotowało dopiero pierwsze w historii wyjazdowe zwycięstwo w fazie playoff.

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Chicago Fire przegrywa drugi mecz z Charlotte FC po golu w doliczonym czasie gry

Prowadzenie Charlotte FC dał w sobotnim meczu Allan Saint-Maximin, który w 8. minucie zdobył gola strzałem z narożnika pola karnego. Tym samym francuski skrzydłowy, który tego lata dołączył do ekipy z Karoliny Północnej, zanotował swój 10 punkt w klasyfikacji kanadyjskiej (był to jego trzeci gol dla Charlotte FC, zaliczył też siedem asyst).

Do remisu doprowadził Maren Haile-Selassie w 54. minucie-po dośrodkowaniu Philipa Zinckernagela głową wzdłuż linii bramkowej zagrał Jonathan Bamba, a Haile-Selassie wbił piłkę do siatki zdobywając 14. gola w tym sezonie.

Kiedy wydawało się, że o zwycięstwie decydować będą rzuty karne (w tej fazie playoff rozgrywek MLS w przypadku remisu nie gra się dogrywki, tylko od razu przechodzi do konkursu „jedenastek”), efektowną akcją popisał się Toklomati, który w piątej minucie doliczonego czasu gry minął dwóch obrońców, zagrał do Pepa Biela, ten odegrał piętką izraelskiemu piłkarzowi, który oddał strzał z pierwszej piłki, zapewniając Charlotte FC drugie zwycięstwo w pierwszej fazie playoff, dające awans do dalszych rozgrywek.

W pierwszym meczu zwycięski gol dla drużyny z Karoliny Północnej padł w 11. minucie doliczonego czasu gry.

Robert Lewandowski na kolejny mecz w barwach Chicago Fire poczeka do 20 lutego

Dla Chicago Fire oznacza to odpadnięcie z rozgrywek na samym początku playoffów drugi sezon z rzędu.

Robert Lewandowski kończy swój pierwszy sezon w MLS z 11 golami dla Chicago Fire – 9 w rozgrywkach ligowych, 1 w fazie playoff (w pierwszym meczu z Charlotte FC strzelił gola na 1:1) i 1 w Leagues Cup (Chicago Fire odpadło w ćwierćfinale tych rozgrywek). Kolejny mecz w barwach drużyny z Chicago będzie miał okazję zagrać 20 lutego, gdy jego drużyna zainauguruje kolejny sezon wyjazdowym meczem z Philadelphia Union.